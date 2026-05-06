KAI Tangani Dampak Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 17 Penumpang Masih Dirawat

PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus memberikan layanan penunjang bagi 107 penumpang yang terdampak kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Hingga kini, 90 penumpang telah pulang, sementara 17 lainnya masih menjalani perawatan intensif. KAI juga menyediakan layanan trauma healing dan penggantian biaya medis.

Kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada malam hari Senin, 27 April 2026, telah menimpa 107 penumpang. PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) terus menangani dampak insiden tersebut dengan memberikan berbagai layanan penunjang bagi para korban.

Hingga tanggal 6 Mei 2026, KAI telah menyediakan pengobatan intensif, penggantian biaya medis, serta pendampingan trauma healing bagi seluruh korban yang terlibat dalam insiden tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa 90 penumpang telah diperbolehkan pulang ke rumah setelah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Namun, masih ada 17 penumpang yang harus menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi para penumpang secara berkala.

Kami terus berkoordinasi dengan rumah sakit, keluarga, serta pihak terkait agar proses pendampingan berjalan dengan baik. Fokus kami saat ini memastikan pelanggan yang masih menjalani perawatan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, sementara pelanggan yang telah kembali ke rumah juga tetap kami dampingi sesuai kebutuhan, ujar Anne dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com hari ini. Selain itu, KAI juga memfasilitasi layanan klaim atau reimbursement biaya bagi pelanggan yang menjalani pengobatan secara mandiri.

Para pelanggan cukup melampirkan bukti perjalanan, identitas, kuitansi medis, hingga resume medis untuk memproses pengajuan dana tersebut. Proses koordinasi dengan pihak asuransi diperkirakan akan tuntas dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. KAI juga sangat memperhatikan aspek psikologis penyintas dengan menyediakan layanan trauma healing bagi para korban maupun keluarga yang membutuhkan bantuan. Layanan dukungan mental tersebut dapat diakses melalui Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur atau melalui saluran telepon resmi yang telah disediakan.

Selain urusan medis, petugas di lapangan juga bergerak cepat melakukan pengamanan terhadap barang-barang milik pelanggan yang tertinggal saat kejadian. Sebanyak 75 barang telah berhasil diserahkan kembali kepada pemiliknya, sementara 43 barang lainnya masih tersimpan di layanan Lost and Found. KAI akan terus hadir mendampingi pelanggan dan keluarga selama proses pemulihan berlangsung, agar seluruh kebutuhan penanganan dapat berjalan lebih tenang, tertata, dan tepat sasaran, tutup Anne





