KAI Tambah Frekuensi LRT Jabodebek untuk Menanggapi Kapasitas Penumpang Peningkatan

Penambahan frekuensi layanan LRT Jabodebek pada jam sibuk pagi bertujuan menurunkan kepadatan antrean dan meningkatkan kenyamanan bagi komuter, seiring pertumbuhan kawasan Bekasi dan Cibubur.

Tingkat mobilitas penduduk kawasan penyangga Jakarta, khususnya Bekasi dan Cibubur, telah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Untuk menanggapi lonjakan penumpang yang sarat pada jam sibuk pagi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan menambah frekuensi perjalanan pada layanan LRT Jabodebek.

Uji coba ini dilaksanakan pada relasi Jatimulya-Dukuh Atas BNI dan Harjamukti-Dukuh Atas BNI dengan penambahan kereta di slot waktu sekitar 07.14-07.16 dan 07.24-07.30 WIB, sehingga menambah satu kereta ekstra di setiap jam 6 menit. Radhitya Mardika, Kepala Divisi Operasi LRT Jabodebek, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada data kepadatan penumpang yang mencapai puncak antara pukul 06.00 hingga 08.00 WIB.

Stasiun Harjamukti di Cibubur menjadi pusat kelitansi, dengan rata-rata penumpang 6.224 orang per hari, diikuti oleh Jatimulya di Bekasi dengan 2.786 orang. Penambahan frekuensi tidak hanya memperhatikan angka mentah, tetapi juga mengoptimalkan distribusi penumpang agar antrean di peron dan ruang kereta dapat berkurang, memberi rasa nyaman bagi para komuter yang menuntut kecepatan serta kepastian waktu. KAI menegaskan bahwa uji coba ini merupakan langkah adaptif dalam menjawab kebutuhan mobilitas publik.

Radhitya menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memastikan layanan tetap aman, nyaman, dan responsif. Di balik strategi ini, terdapat tren urbanisasi di kawasan Bekasi dan Cibubur yang mendukung pertumbuhan proyek Transit Oriented Development (TOD). Dengan peningkatan jumlah penduduk dan adanya kawasan hunian baru di sepanjang lintasan LRT, kebutuhan akan transportasi massal berbasis rel semakin mendesak. Jadikan penambahan frekuensi ini sebagai pola baru yang dapat membentuk jaringan transportasi yang lebih seimbang bagi seluruh wilayah Jabodetabek.

Lebih luas lagi, penyesuaian frekuensi pada LRT Jabodebek mencerminkan pergeseran peran bekas area agraria menjadi rumah tangga dan pusat komere di zona timur Jakarta. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kawasan berlandaskan palaksanaan TOD dapat menjadi kantong komuter utama Jakarta. PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk terus menuntaskan beban penumpang melalui pemikiran kreatif serta kolaborasi lintas sektor, sehingga masa depan mobilitas di Jabodetabek dapat mengusung lebih dari sekadar kapasitas fisik, tetapi juga efisiensi dan keberlanjutan layanan publik.

Dengan rencana menambah frekuensi yang terukur, KAI berusaha menjaga kepuasan pengguna sekaligus menyediakan platform untuk pertumbuhan transportasi yang responsif terhadap kebutuhan kota yang terus berubah





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