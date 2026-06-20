KAI Siapkan Lebih dari 629 Ribu Tempat Duduk untuk Libur Sekolah 2026

PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan lebih dari 629 ribu tempat duduk kereta api jarak jauh dan lokal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa Libur Sekolah 2026.

PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan lebih dari 629 ribu tempat duduk kereta api jarak jauh dan lokal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa Libur Sekolah 2026 .

Jakarta telah menyiapkan kapasitas tempat duduk yang masif. Persiapan ini dilakukan untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. KAI Jakarta berkomitmen memastikan kelancaran perjalanan masyarakat.

Tersedia dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Selain itu, ribuan kursi juga disiapkan untuk layanan kereta api lokal. Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan transportasi publik yang aman dan nyaman. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menegaskan, Pada masa libur sekolah ini, KAI Daop 1 Jakarta memastikan kesiapan perjalanan kereta api, baik dari sisi sarana, pelayanan, maupun operasional.

Kesiapan ini mencakup berbagai aspek demi kenyamanan penumpang. KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 69 perjalanan KA reguler setiap harinya selama masa libur sekolah. Rinciannya, 35 kereta berangkat dari Stasiun Gambir dan 34 kereta lainnya dari Stasiun Pasar Senen. Ini menunjukkan komitmen KAI dalam melayani rute-rute utama.

Selain KA reguler, delapan KA Jarak Jauh tambahan juga disiapkan khusus dari Stasiun Gambir. Kereta tambahan ini melayani berbagai rute populer seperti Gambir-Purwokerto dengan KA Purwojaya dua perjalanan. Ada juga KA Batavia relasi Gambir-Solo Balapan dan KA Argo Parahyangan tujuan Gambir-Bandung. Penambahan layanan ini juga mencakup dua perjalanan KA tambahan relasi Gambir-Yogyakarta.

Kemudian, KA Cirebon Fakultatif untuk rute Gambir-Cirebon dan KA Argo Anjasmoro tujuan Gambir-Surabaya Pasarturi. Penambahan ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya permintaan jarak jauh yang telah dipesan oleh masyarakat. Angka ini mencerminkan tingkat keterisian sementara mencapai 41 persen dari total kapasitas yang disediakan. Franoto Wibowo menekankan, Data penjualan tiket ini masih bersifat dinamis dan akan terus bergerak seiring dengan masih berlangsungnya KAI juga mencatat penjualan signifikan untuk program tiket diskon liburan khusus kelas Ekonomi komersial.

Sebanyak 139.466 tiket telah terjual selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap penawaran harga yang lebih terjangkau. Sejumlah tujuan menjadi favorit pelanggan selama periode libur sekolah ini. Destinasi populer termasuk Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto.

Selain itu, Bandung dan Jember juga menjadi pilihan utama bagi para pelancong. KAI Daop 1 Jakarta tidak hanya fokus pada kereta jarak jauh, tetapi juga menyiapkan kapasitas untuk KA Lokal. Untuk KA Lokal Pangrango, disiapkan kapasitas sebanyak 58.880 tempat duduk selama periode libur sekolah. Dari jumlah tersebut, 23.802 tiket telah dipesan.

Sementara itu, KA Lokal Siliwangi juga memiliki kapasitas yang memadai, yakni 30.528 tempat duduk. Namun, tingkat pemesanan sementara untuk KA Siliwangi masih relatif rendah, dengan 1.645 tiket terjual. Ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin bepergian jarak dekat. Kesiapan ini menunjukkan upaya KAI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua segmen penumpang.

Baik untuk perjalanan jarak jauh maupun lokal, KAI berupaya memastikan ketersediaan transportasi. Masyarakat diimbau untuk segera memesan tiket agar tidak kehabisan





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KAI Libur Sekolah 2026 Tempat Duduk Kereta Api Jarak Jauh Lokal

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