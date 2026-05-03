KAI Prioritaskan Pemulihan Operasional, Pelayanan Korban, dan Keselamatan Pasca Insiden Bekasi Timur

Direktur Utama KAI, Bobby Dwiputra, meninjau langsung lokasi kejadian di Bekasi Timur dan memastikan pemulihan operasional kereta api, pelayanan kepada korban dan keluarga, serta peningkatan standar keselamatan menjadi prioritas utama. Sebanyak 81 korban telah diperbolehkan pulang, sementara 19 lainnya masih dirawat intensif.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) Bobby Dwiputra memastikan pemulihan operasional, pelayanan kepada korban dan keluarga, serta peningkatan standar keselamatan menjadi prioritas utama pasca insiden di Bekasi Timur .

Tinjauan lapangan yang dilakukan pada hari Minggu, 3 Mei 2024, mencakup pemeriksaan jalur kereta api dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi Timur, sebagai langkah krusial untuk memastikan KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh dapat beroperasi kembali dengan terkendali dan aman, terutama mengingat peningkatan mobilitas masyarakat menjelang hari kerja. Bobby menekankan komitmen KAI untuk terus mendampingi para pelanggan dan keluarga yang terdampak insiden, serta memastikan keselamatan menjadi fokus utama dalam setiap proses pemulihan dan operasional ke depan.

Ia menyatakan bahwa KAI akan hadir dalam setiap tahapan yang dilalui oleh para korban dan keluarga mereka. Selain fokus pada pemulihan operasional, Bobby juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengunjungi Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk menjenguk para pelanggan yang masih menjalani perawatan medis akibat insiden tersebut, sekaligus memberikan dukungan moral secara langsung. Berdasarkan data terbaru per Minggu, 3 Mei 2024 pukul 07.00 WIB, kondisi kesehatan para korban menunjukkan perkembangan positif.

Sebanyak 81 pelanggan telah diperbolehkan pulang ke rumah, sementara 19 orang lainnya masih mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit. KAI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para korban dan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang memadai. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Bobby juga menyampaikan apresiasinya terhadap empati dan dukungan yang ditunjukkan oleh masyarakat luas, yang terlihat dari banyaknya karangan bunga dan doa yang membanjiri area Stasiun Bekasi Timur.

