KAI Perkuat Mobilitas Urban Berkelanjutan dengan Layanan Transportasi Listrik

PT KAI memperluas layanan LRT dan Commuter Line berbasis listrik demi menurunkan emisi karbon, meningkatkan kapasitas layanan, dan mendukung mobilitas rendah emisi di kota-kota besar Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Group meningkatkan mobilitas urban berkelanjutan dengan memperluas layanan transportasi berbasis listrik, sebuah inisiatif strategis untuk menekan emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya efisien dan terintegrasi, tetapi juga sangat menurunkan jejak karbon dibandingkan kendaraan pribadi. Dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Minggu, Anne menyampaikan bahwa kehadiran kereta listrik perkotaan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat: perjalanan menjadi lebih terukur, kapasitas layanan terbuka lebar, serta emisi per penumpang jauh lebih rendah ketika dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Pada periode Januari hingga Mei 2026, jaringan LRT Jabodebek, Commuter Line Jabodetabek, Commuter Line Bandara Soekarno‑Hatta, Commuter Line Yogyakarta, dan LRT Sumsel melayani 166.154.342 pelanggan. LRT Jabodebek saja mencatat angka 13.211.856 pelanggan, meningkat 23,16 % dari 10.727.798 pelanggan pada periode serupa tahun 2025, menandakan pertumbuhan signifikan. Emisi LRT Jabodebek berada di 15 gram CO₂e per penumpang per kilometer, sedangkan kendaraan motor mencapai 37 gram CO₂e per penumpang per kilometer-menunjukkan bahwa LRT mengurangi emisi secara signifikan.

Dalam konteks ini, Commuter Line Jabodetabek menjadi tulang punggung transportasi harian dengan 146.259.555 pelanggan pada Januari hingga Mei 2026, naik 5,81 % dari 138.227.725 pelanggan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan peran vital Commuter Line dalam mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju sistem rel listrik, sangat membantu menurunkan emisi kendaraan pribadi yang diperkirakan hingga 42 gram CO₂ per penumpang-kilometer.

Layanan Commuter Line Bandara Soekarno‑Hatta dan Commuter Line Yogyakarta juga mengalami peningkatan penumpang, masing‑masing naik 14,78 % dan 7,88 % dibanding tahun 2025, menandakan konektivitas transportasi publik yang semakin baik di wilayah kritis. Di sisi lain, LRT Sumsel dengan kapasitas 1.815.017 pelanggan pada periode yang sama, berfungsi sebagai sistem angkutan rel pertama di Sumatera, menghubungkan kawasan permukiman, pusat bisnis, dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.

Sistem LRT Sumsel menggunakan tenaga listrik through third rail 750 V DC, sehingga operasionalnya bersifat bebas emisi gas buang langsung. Berdasarkan perhitungan sederhana, bila setiap penumpang menempuh rata-rata 10 km, layanan LRT dan Commuter Line pada Januari‑Mei 2026 dapat menurunkan emisi sekitar 15.350 ton CO₂e dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.

Anne menegaskan bahwa upaya berkelanjutan KAI Group dalam memperkuat transportasi urban berbasis listrik merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas rendah emisi di perkotaan, sehingga setiap pelanggan yang beralih ke transportasi publik berbasis listrik turut menekan beban emisi harian.





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KAI Transportasi Listrik Emisi Karbon LRT Jabodebek Commuter Line

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