KAI Percepat Pengembangan Peron di Stasiun Bogor untuk Dorong Kapasitas Commuter Line

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mempercepat proyek pengembangan peron jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor guna mendukung operasional Commuter Line 12 rangkaian berkapasitas besar. Proyek yang dimulai April 2026 ini diharapkan selesai pada Juli 2026, lebih cepat dari rencana, untuk menjawab pertumbuhan mobilitas warga.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin meninjau langsung pengembangan peron jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor , Jawa Barat, pada Senin, 1 Juni 2026.

Kunjungan ini adalah bagian dari upaya percepatan proyek infrastruktur penting yang bertujuan mendukung operasional Commuter Line dengan rangkaian 12 kereta (SF12) yang memiliki kapasitas angkut lebih besar. Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengumumkan bahwa pekerjaan perpanjangan peron tersebut berjalan lebih cepat dari target yang awalnya ditetapkan, sehingga kapasitas layanan dapat ditingkatkan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat di koridor Bogor Line.

Proyek pengembangan peron jalur 6, 7, dan 8 ini dimulai pada 15 April 2026 dan dijadwalkan selesai pada bulan Juli 2026. PT KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna melanjutkan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan Stasiun Bogor dan penguatan konektivitas menuju Stasiun Bogor Paledang.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menambahkan bahwa data pertumbuhan pelanggan pada Bogor Line menunjukkan tren penguatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, membuat perluasan kapasitas infrastruktur menjadi sangat diperlukan. Proyek ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang dengan lebih nyaman dan efisien, sekaligus menjadi bagian dari transformasi perkeretaapian nasional yang terus berlangsung.

Pemerintah dan KAI komitmen untuk memberikan layanan transportasi publik yang Berkualitas, tinggi kapasitas, dan able to meet the demands of urban commuters in densely populated areas like Bogor and its surroundings. Dengan percepatan pelaksanaan, masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya berupa layanan yang lebih reduced waiting time, increased train frequency, dan improved passenger experience overall





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KAI Stasiun Bogor Commuter Line Pengembangan Peron Infrastruktur Kereta Api Bogor Line

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bupati Bogor buka Kabogorfest, tampilkan ratusan produk UMKMBupati Bogor Rudy Susmanto membuka Kabogorfest 2026 di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, yang menghadirkan ratusan ...

Read more »

Bogor Hornbills ke semifinal IBL untuk pertama kaliBogor Hornbills lolos ke semifinal IBL untuk pertama kali sepanjang sejarah klub tersebut setelah mengalahkan Kesatria Bengawan Solo pada laga ketiga playoff ...

Read more »

Tiga Stasiun di Daop 4 Semarang Dipadati Penumpang Libur Panjang IduladhaTiga stasiun utama di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mencatat lonjakan volume penumpang tertinggi selama

Read more »

Pengembangan Peron di Stasiun Bogor Selesai Lebih Cepat, Disiapkan untuk Operasional 12 KeretaPT KAI bersama DJKA Kementerian Perhubungan RI tengah menambah kapasitas layanan kereta di Stasiun Bogor.

Read more »