KAI Percepat Pengadaan KRL Baru Tolak Impor Bekas Jepang

Pemerintah tolak impor KRL bekas Jepang demi industri nasional. KAI Commuter hadapi okupansi 173% dengan armada terbatas, sehingga percepatan produksi kereta baru menjadi solusi utama.

Pemerintah Indonesia resmi menyatakan penolakannya terhadap rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Keputusan strategis ini diambil oleh pemerintah tengah memburuknya kondisi transportasi umum di Jabodetabek. Kebijakan tersebut memicu kekecewaan luas dari para pengguna Commuter Line yang telah lama menantikan penambahan armada.

Keluhan Kepadatan Penumpang KRL

Kekecewaan pengguna KRL muncul karena kebijakan ini tidak segera menjawab kebutuhan mendesak akan tambahan kereta di tengah kepadatan tinggi. Ruby (28), seorang pekerja kantoran, mengeluhkan seringnya berdesakan saat bepergian dari Bogor ke Jakarta setiap hari. Ia jarang menemukan rangkaian kereta berisi 10 atau 12 gerbong, terutama saat jam sibuk.

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Keluhan serupa disampaikan oleh Desy (38), komuter asal Depok, yang memilih gerbong khusus perempuan demi rasa aman meski tetap harus berdesak-desakan. Kondisi perjalanan semakin memburuk pasca-gangguan teknis pada sejumlah KRL baru. Kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tidak lagi menjadi opsi pengadaan karena pemerintah memilih jalur lain.

Data Kepadatan KRL Jabodetabek

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat volume penumpang yang sangat tinggi selama periode Januari hingga Oktober 2026. Jumlah perjalanan mencapai 303,79 juta dengan lonjakan lebih dari 32,31 juta hanya pada bulan Oktober. Data kepadatan di jam sibuk melampaui batas ideal yang ditetapkan, menciptakan risiko keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.

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Standar ideal untuk setiap meter persegi gerbong adalah enam orang, namun kenyataannya sangat berbeda di lapangan. Lintas Bogor dan Cikarang mencatat kepadatan mencapai delapan orang per meter persegi. Sementara itu, lintas Rangkasbitung mengalami beban tertinggi dengan 12 orang per meter persegi selama periode yang sama.

Tingkat okupansi pada lintas Bogor juga mencapai titik kritis di bulan Oktober 2026. Angka tersebut mencapai 170 persen antara pukul 05.30 hingga 06.30 pagi. Kepadatan ini bertambah menjadi 173 persen pada jam pulang kerja pukul 17.00 hingga 18.00 WIB, sesuai data KAI Commuter.

Krisis Armada KRL Jabodetabek

Kebutuhan armada KRL di Jabodetabek terus meningkat seiring bertambahnya usia kereta yang semakin tua. Pada tahun 2026, dibutuhkan 89 rangkaian siap operasi atau 105 rangkaian jika termasuk kebutuhan perawatan dan cadangan. Jumlah armada yang tersedia pada awal 2026 tercatat sebanyak 102 rangkaian, sehingga masih ada defisit yang signifikan.

Sebanyak 13 rangkaian direncanakan dikandangkan karena usia dan kondisi teknisnya sudah tidak layak. Hal ini membuat kemampuan operasional sistem transportasi kereta api semakin terbatas. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengonfirmasi bahwa banyak kereta telah berusia lebih dari 40 tahun pada tahun 2026.

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Pengadaan kereta baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) juga mengalami keterlambatan yang cukup serius. Dari target 16 rangkaian yang seharusnya beroperasi pada 2025, baru tujuh unit yang berhasil diluncurkan. Kereta produksi INKA sempat ditarik untuk pemeriksaan teknis setelah ditemukan berbagai masalah, memperparah krisis armada.

Solusi dan Rencana Jangka Panjang

Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pengadaan rangkaian baru tanpa mengimpor kereta bekas. Bobby Rasyidin menyatakan bahwa ada delapan rangkaian yang sangat mendesak dan 23 rangkaian lain yang akan dipercepat pengadaannya. Rencana ini akan diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Pengadaan tersebut melibatkan kerjasama antara INKA dengan produsen luar negeri untuk mendukung industri dalam negeri. Pengamat seperti Deddy Herlambang dari Instran menilai impor kereta bekas lebih murah dan cepat. Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana juga menyarankan impor terbatas sebagai solusi transisi.

Namun, pemerintah menegaskan prioritas pada penguatan industri perkeretaapian nasional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas layanan sekaligus mendukung pengembangan teknologi nasional melalui produksi kereta baru yang andal.