KAI Menanggung Biaya Pengobatan dan Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan ini mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. KAI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik.

Petugas melakukan proses evakuasi korban kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur , Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).

Sumber: Tangkapan layar KompasTV. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan yang melibatkan kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut selain biaya pengobatan, pihaknya juga menanggung penuh biaya pemakaman korban meninggal dunia.

KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI, ungkapnya, Selasa (28/4/2026). Menurut penjelasan Anne, penanganan korban dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, yakni RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, ucapnya.

Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik. Kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam konferensi pers pada Selasa (28/4/2026) pagi, menuturkan terdapat sedikitnya tujuh orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain korban meninggal, kecelakaan kereta tersebut juga mengakibatkan puluhan orang luka-luka.

Kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Banyak penumpang yang terpaksa mengalami gangguan perjalanan akibat kerumitan penanganan di lokasi. Pihak KAI telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan korban, baik itu pengobatan maupun pemakaman. Hal ini menunjukkan komitmen KAI dalam memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Selain itu, KAI juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan lancar. Kecelakaan ini juga menjadi pelajaran bagi KAI untuk meningkatkan keamanan dan kehandalan sistem kereta api di masa depan. Pihak KAI juga telah memberikan dukungan psikologis kepada keluarga korban dan penumpang yang terlibat dalam kecelakaan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan baik secara fisik maupun mental bagi para korban dan keluarga mereka





