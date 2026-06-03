KAI Logistik Kirim 25 Kereta ke Sumatera, Pelemparan Batu Kereta Api Berbahaya

KAI Logistik mendukung penguatan mobilitas penumpang di Sumatera dengan mengirimkan 25 kereta ke wilayah tersebut. Namun, mereka juga memaparkan masalah pelemparan batu ke kereta api yang sering dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun. Tindakan ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan penumpang, petugas, dan masyarakat. Konsekuensi hukum yang serius dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun hingga 12 tahun. KAI Daop 1 Jakarta terus membangun kesadaran bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama.

KAI Logistik mendukung upaya meningkatkan mobilitas penumpang di Sumatera dengan mengirimkan 25 kereta ke wilayah tersebut. Namun, mereka juga memaparkan masalah pelemparan batu ke kereta api , yang sering dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun.

Manager Humas Franoto mengingatkan bahwa tindakan ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan penumpang, petugas, dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ketika kereta api melaju dengan kecepatan tinggi, batu yang dilempar dapat memecahkan kaca, melukai wajah dan mata penumpang, mengenai masinis yang sedang menjalankan kereta, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan yang membahayakan banyak orang. Franoto juga menjelaskan konsekuensi hukum yang serius jika seseorang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, yakni sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi paling lama sembilan tahun, dan apabila menyebabkan korban meninggal dunia dapat dipidana paling lama 12 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian melarang setiap orang melakukan tindakan yang menyebabkan rusak atau tidak berfungsinya sarana dan prasarana perkeretaapian, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Franoto menegaskan bahwa usia muda tidak menghapus konsekuensi hukum maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

Dia menjelaskan bahwa anak-anak yang melakukan pelemparan mungkin menganggap perbuatannya hanya bercanda, namun ketika berhasil ditangkap, mereka harus berhadapan dengan proses hukum, pemeriksaan kepolisian, hingga risiko masa depan yang terganggu. KAI Daop 1 Jakarta terus melakukan berbagai upaya membangun kesadaran bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama, diantaranya melalui sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah, permukiman warga di sekitar jalur rel, koordinasi dengan aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, serta komunitas pecinta kereta api.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengajak masyarakat untuk berani mengingatkan dan menegur apabila melihat anak-anak bermain di sekitar jalur rel atau melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KAI Logistik Pelemparan Batu Kereta Api Keselamatan Tanggung Jawab

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KAI Jakarta: 683 ribu orang naik kereta selama libur panjang Mei 2026PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ) dan KA lokal selama libur panjang ...

Read more »

KAI Targetkan Jaringan Rel Kereta Api 60.000 Km Pada 2045PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan memiliki jaringan rel kereta api aktif hingga 60.000 kilometer pada 2045 sebagai bagian dari roadmap transformasi KAI untuk menjadi operator kereta api berstandar dunia.

Read more »

Prabowo Mau Sambungkan Rel KA dari Lampung Sampai Aceh, Ini BocorannyaPT KAI rencanakan pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Read more »

KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas RemajaKAI Daop 1 Jakarta mencatat 19 kasus pelemparan kereta api sepanjang 2026, dengan sebagian besar pelaku berusia di bawah 17 tahun.

Read more »