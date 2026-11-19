KAI Logistik mencatatkan volume angkutan hasil laut mencapai lebih dari 43 ribu ton hingga November 2026, meningkat tajam 41 persen dibanding tahun sebelumnya.

KAI Logistik secara konsisten memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan distribusi komoditas pangan nasional, khususnya pada sektor hasil laut dan perikanan. Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menegaskan bahwa perusahaan ini turut serta dalam mendukung konektivitas rantai pasok untuk memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Indonesia.

Volume Angkutan Naik Signifikan 41 Persen

KAI Logistik mencatatkan pertumbuhan volume angkutan hasil laut dan perikanan yang sangat signifikan sepanjang tahun 2026. Hingga Oktober 2026, total tonase yang diangkut melalui layanan kereta api mencapai sekitar 41 ribu ton, sebuah angka yang meningkat drastis sebesar 41 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 29 ribu ton.

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Pertumbuhan berkelanjutan ini menunjukkan adanya tren positif dalam penerimaan layanan logistik oleh pelaku industri perikanan. Data terbaru hingga pertengahan November 2026 bahkan menunjukkan bahwa total volume angkutan hasil laut dan perikanan telah melampaui angka 43 ribu ton, mengonfirmasi percepatan permintaan jasa transportasi rail.

Kontribusi Terhadap Rantai Suplai Nasional

Kapitas ini secara substansial lebih tinggi dibandingkan total volume angkutan sepanjang tahun penuh 2025 yang tercatat berada di kisaran 38 ribu ton. Capaian yang tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun ini menjadi bukti konkret kontribusi KAI Logistik dalam menstabilkan rantai pasok komoditas perikanan.

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Layanan angkutan yang terintegrasi memungkinkan pergerakan komoditas berjalan lebih efisien dibandingkan metode transportasi konvensional. Hal ini sangat krusial mengingat hasil laut adalah bahan perishable yang memerlukan penanganan cepat dan sistem logistik yang handal untuk menjaga kualitas produk.

Strategi Penjaminan Ketersediaan Pangan

Aniek Dwi Deviyanti menyampaikan bahwa kelancaran distribusi merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan di berbagai daerah. Dengan mengandalkan kereta api, KAI Logistik membantu menjerahkan harga dan menjangkau pasar yang lebih luas dengan risiko kerusakan barang yang minimal.

Upaya ini sejalan dengan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa protein hewani dapat diakses oleh masyarakat secara merata. Peran KAI Logistik dalam sektor ini tidak hanya terbatas pada pemindahan barang, tetapi juga sebagai enabler bagi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan nasional.

Prospek Pertumbuhan Logistik Perikanan

Angka-angka yang dirilis menandakan adanya kepercayaan tinggi dari pihak industri perikanan terhadap keandalan layanan KAI Logistik. Dengan kapasitas yang terus ditingkatkan, perusahaan berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam distribusi pangan yang aman dan efisien.

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Dampak positif dari efisiensi logistik ini akan dirasakan oleh konsumen akhir dalam bentuk stabilitas harga dan kualitas produk yang terjaga. Kesiapan infrastruktur kereta api untuk mengakomodasi kebutuhan logistik menjadi keunggulan kompetitif utama di pasar transportasi komoditas nasional.