KAI Hentikan KA Siliwangi di Cianjur Pasca-Gempa Magnitudo 3.5 untuk Pemeriksaan Keamanan Jalur

PT KAI Daop 2 Bandung menghentikan sementara perjalanan KA Siliwangi di Cianjur akibat gempa magnitudo 3,5 yang mengguncang wilayah tersebut. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap rel dan infrastruktur dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang sebelum kereta diizinkan melanjutkan perjalanan.

PT KAI Daop 2 Bandung sempat menghentikan sementara perjalanan KA Siliwangi di Cianjur setelah gempa magnitudo 3.5 mengguncang wilayah tersebut. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan keamanan jalur dan keselamatan penumpang.

(AntaraNews) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara perjalanan Kereta Api (KA) Siliwangi. Penghentian ini dilakukan menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 3.5 yang berpusat di rute Cipatat-Sukabumi terjadi di petak jalan Ciranjang-Cianjur sekitar pukul 20.11 WIB. Gempa tersebut dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah Cianjur, memicu penerapan protokol darurat. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada dampak negatif terhadap infrastruktur perkeretaapian.

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap kali terjadi gempa bumi, seluruh kereta api yang sedang dalam perjalanan wajib dihentikan sementara. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian. Langkah ini krusial demi memastikan keselamatan perjalanan kereta api dan seluruh penumpangnya. Penghentian sementara perjalanan KA Siliwangi merupakan bagian integral dari prosedur keselamatan yang ketat di KAI.

Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa kondisi jalur rel tetap aman dan layak dilalui setelah insiden gempa bumi. Petugas segera dikerahkan untuk melakukan inspeksi detail di sepanjang jalur yang terdampak. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi potensi kerusakan atau pergeseran pada rel, jembatan, dan terowongan. Keamanan infrastruktur adalah kunci utama sebelum kereta diizinkan melanjutkan perjalanan.

Setelah dipastikan tidak ada dampak signifikan terhadap jalur rel, barulah perjalanan kereta dapat dilanjutkan kembali. Meskipun KA Siliwangi sudah tiba di Stasiun Cianjur, perjalanan menuju Sukabumi tidak langsung dilanjutkan. Petugas masih melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan lintas jalur Cianjur-Sukabumi benar-benar aman. Proses verifikasi ini penting untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan selama perjalanan.

Setelah seluruh lintas jalur dipastikan aman dan layak untuk operasional, KA Siliwangi 345 akhirnya diberangkatkan kembali dari Stasiun Cianjur. Kereta melanjutkan perjalanannya menuju Stasiun Sukabumi pada pukul 20.52 WIB. Keberangkatan ini menandai selesainya fase pemeriksaan dan konfirmasi keamanan jalur. Selama proses pemeriksaan berlangsung, penumpang tetap berada di dalam rangkaian kereta api.

Petugas KAI secara proaktif memberikan informasi terkini kepada para penumpang mengenai situasi yang terjadi. Komunikasi yang transparan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan memberikan ketenangan bagi penumpang selama penundaan. Informasi yang disampaikan mencakup penyebab penghentian sementara dan perkembangan hasil pemeriksaan jalur. Kuswardojo menegaskan bahwa seluruh penumpang diminta untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing selama proses tersebut.

KAI berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam setiap kondisi





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Kereta Api Gempa Bumi Keselamatan Cianjur KAI

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