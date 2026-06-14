KAI Group Perluas Transportasi Listrik, Turunkan Emisi dan Tingkatkan Mobilitas Urban

KAI Group memperkuat layanan kereta listrik di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Sumatera, mencatat peningkatan penumpang signifikan serta pengurangan emisi karbon secara drastis pada awal 2026.

KAI Group semakin memperkuat komitmen terhadap mobilitas perkotaan beremisi rendah dengan memperluas jaringan transportasi berbasis listrik. Inisiatif ini tidak hanya mendukung agenda keberlanjutan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi jejak karbon serta meningkatkan kualitas lingkungan di area perkotaan.

Menurut Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, layanan kereta listrik perkotaan menawarkan perjalanan yang lebih terukur, kapasitas angkut yang besar, dan emisi per penumpang yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Dengan sistem yang terjadwal dan terintegrasi, layanan ini diharapkan dapat melayani kebutuhan mobilitas harian masyarakat, mulai dari perjalanan ke tempat kerja, sekolah, hingga bandara. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, beberapa layanan KAI berbasis listrik menunjukkan hasil yang menggembirakan.

LRT Jabodebek berhasil melayani lebih dari 13,2 juta penumpang, mencatat pertumbuhan 23,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, layanan ini menghasilkan hanya 15 gram CO₂e per penumpang‑kilometer, jauh di bawah emisi sepeda motor yang mencapai 37 gram CO₂e per penumpang‑kilometer. Di sisi lain, Commuter Line Jabodetabek menjadi tulang punggung mobilitas harian dengan 146,3 juta penumpang, meningkat 5,81 persen.

Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa Commuter Line menghasilkan 34,03 gram CO₂ per penumpang‑kilometer, lebih efisien dibandingkan mobil pribadi yang menghasilkan 42 gram CO₂ per penumpang‑kilometer. Koneksi transportasi berbasis listrik juga diperluas ke wilayah lain. Commuter Line Bandara Soekarno‑Hatta melayani lebih dari satu juta penumpang dengan pertumbuhan 14,78 persen, memperkuat akses ke simpul udara utama.

Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, layanan Commuter Line Yogyakarta mengangkut 3,85 juta penumpang, naik 7,88 persen, mendukung pergerakan masyarakat di kawasan pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Sementara itu, LRT Sumsel di Palembang menjadi sistem angkutan rel pertama di Sumatera, melayani 1,81 juta penumpang dengan tenaga listrik third‑rail 750 V DC yang menjamin operasi bebas emisi langsung.

Secara keseluruhan, dengan asumsi rata‑rata perjalanan 10 kilometer per penumpang, inisiatif listrik KAI Group selama Januari‑Mei 2026 berhasil mengurangi sekitar 15.350 ton CO₂e, menegaskan peran penting perusahaan dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan





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Mobilitas Berkelanjutan Kereta Listrik Emisi Karbon KAI Group Transportasi Perkotaan

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