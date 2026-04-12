KAI Dukung Penuh Transisi Energi: Kereta Api Gunakan Biosolar B40 dan Siap Beralih ke B50

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkomitmen mendukung transisi energi nasional dengan menggunakan biosolar B40 pada seluruh operasional kereta api dan bersiap mengadopsi B50. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan, hemat, dan berkelanjutan.

Ilustrasi - Pekerja melakukan perawatan lokomotif di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (29/4/2020). Di tengah kondisi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin terbatas, kereta api hadir sebagai solusi mobilitas yang tetap hemat dan bisa diandalkan. Kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) telah menggunakan energi hijau melalui biosolar B40 dan bersiap mengadopsi B50 guna mendukung efisiensi dan keberlanjutan transportasi nasional.

\Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu bahwa pemanfaatan B40 merupakan dukungan KAI terhadap langkah strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menghadirkan energi terbarukan di sektor transportasi. Ia menegaskan bahwa operasional kereta api, dengan penggunaan energi terbarukan ini, menghasilkan emisi yang lebih rendah, memperkuat perannya sebagai solusi logistik serta transportasi yang lebih ramah lingkungan. Anne juga menambahkan bahwa sebagai pengguna teknologi energi hijau, KAI terus menjadi mitra mobilitas yang dapat diandalkan masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan biaya perjalanan yang terjangkau bagi masyarakat, dan menyebutkan bahwa kereta api tetap menjadi solusi mobilitas yang hemat dan dapat diandalkan di tengah kondisi BBM yang terbatas. Dengan menggunakan B40, hasil inovasi Kementerian ESDM, setiap pelanggan secara otomatis menjadi bagian dari transformasi besar menuju transisi energi nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. KAI sangat menaruh perhatian besar dan siap mendukung langkah selanjutnya dari Kementerian ESDM, yaitu pengembangan B50. Strategi pemerintah dalam memperbesar pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) merupakan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional serta pencapaian target. Anne menambahkan bahwa KAI sangat antusias menyambut kehadiran B50 yang nantinya dapat diterapkan pada perkeretaapian. Keselamatan perjalanan tetap menjadi prioritas utama, sehingga seluruh sarana lokomotif yang akan menggunakan B50 akan melalui rangkaian uji coba teknis terlebih dahulu sebelum resmi melayani pelanggan.\Anne melanjutkan dengan menjelaskan bahwa KAI mendukung penuh rencana transisi ke B50 yang tengah digarap oleh Kementerian ESDM. Pemanfaatan energi terbarukan yang semakin maju membuat kereta api semakin unggul dalam menjaga kelestarian alam, sehingga kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi publik yang ramah lingkungan terus tergambar dari peningkatan volume pelanggan. Selama Triwulan I 2026, sebanyak 14.515.350 pelanggan menggunakan layanan KA Jarak Jauh dan Lokal. Angka ini tumbuh 18,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 12.261.632 pelanggan. Selain mengantar penumpang, kereta api juga terus bergerak mendukung kebutuhan vital ratusan juta masyarakat melalui angkutan logistik. Selama Triwulan I 2026, KAI mengangkut 12.075.002 ton batu bara untuk memastikan ketersediaan listrik di Jawa dan Bali, serta 2.873.440 ton barang lainnya seperti peti kemas, hasil kebun, hingga kiriman ritel. Seluruh distribusi logistik tersebut kini bergerak dengan kereta api yang lebih ramah lingkungan berkat penggunaan biosolar B40 pada seluruh sarana lokomotif dan gerbong. Anne menegaskan pula bahwa kolaborasi bersama Kementerian ESDM dalam mengadopsi energi terbarukan adalah langkah strategis KAI untuk kemandirian energi nasional. KAI berkomitmen untuk memastikan kereta api terus bertransisi menjadi moda transportasi yang aman dan efisien, serta membawa manfaat berkelanjutan bagi masa depan bangsa





