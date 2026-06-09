KAI Divre III Palembang Sumbang Ambulans dan Mobil Toilet Senilai Rp1,7 Miliar ke Muara Enim

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang menyerahkan satu unit Mobil Ambulans dan satu unit Mobil Toilet kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Bantuan senilai lebih dari Rp1,7 miliar ini diberikan sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KAI.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ) melalui penyaluran bantuan fasilitas kemanusiaan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim .

Pada Senin (8/6/2026), KAI Divre III Palembang menyerahkan satu unit Mobil Ambulans dan satu unit Mobil Toilet untuk mendukung kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pelayanan masyarakat saat terjadi bencana di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Deputy I KAI Divre III Palembang, Bondan Montiliyu, bersama tim TJSL KAI kepada Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H. , M.Hum. , yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim, Abdurrozieq Putra, beserta jajaran pemerintah daerah.

Total nilai bantuan mencapai lebih dari Rp1,7 miliar, yang terdiri dari satu unit Mobil Toilet senilai Rp1,098 miliar dan satu unit Mobil Ambulans senilai Rp614,2 juta. Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Muara Enim.

"Bantuan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan agar keberadaan KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Mobil Ambulans dan Mobil Toilet ini diharapkan dapat mendukung kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi medis, pelayanan kesehatan lapangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat terdampak bencana," ujar Aida. Lebih lanjut Aida mengatakan bahwa KAI meyakini keberadaan perusahaan tidak hanya berfokus pada layanan transportasi perkeretaapian, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Mobil Ambulans yang diserahkan akan dimanfaatkan oleh BPBD Kabupaten Muara Enim sebagai kendaraan pendukung dalam berbagai kegiatan tanggap darurat. Fasilitas tersebut dilengkapi peralatan medis dasar untuk membantu proses evakuasi korban, pelayanan kesehatan lapangan, hingga operasional posko kesehatan saat bencana. Sementara itu, Mobil Toilet akan digunakan sebagai fasilitas sanitasi bergerak yang dapat ditempatkan di lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak bencana yang mengalami kerusakan infrastruktur dasar.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas sanitasi, serta mencegah potensi penyebaran penyakit yang kerap muncul di area pengungsian. Mobil Toilet tersebut juga dilengkapi dengan tangki air bersih dan tangki limbah mandiri sehingga tetap dapat beroperasi secara optimal meskipun pasokan air maupun listrik di lokasi terdampak bencana mengalami gangguan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H. , M.Hum.

, menyampaikan apresiasi kepada KAI Divre III Palembang atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KAI Divre III Palembang atas bantuan yang sangat bermanfaat ini. Mobil Ambulans dan Mobil Toilet merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk mendukung respons cepat di lapangan, khususnya saat terjadi bencana. Semoga sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan KAI dapat terus terjalin demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Edison.

Sepanjang tahun 2026, KAI Divre III Palembang telah menyalurkan bantuan TJSL dengan total nilai mencapai Rp2,44 miliar di berbagai wilayah operasionalnya. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas hidup warga. Aida menambahkan bahwa KAI akan terus berupaya hadir sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan andal, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat.

"KAI akan terus membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Kami tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor perkeretaapian, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kemandirian, serta memperluas akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan masyarakat," jelas Aida. Dengan komitmen yang terus dijaga dan diperkuat, KAI berharap program TJSL dapat menjadi jembatan kebaikan yang semakin mendekatkan perusahaan dengan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan





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KAI Divre III Palembang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Muara Enim Bantuan Bencana Mobil Ambulans Mobil Toilet TJSL

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