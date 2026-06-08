KAI Divre III Palembang Serahkan Ambulans dan Mobil Toilet untuk Penanggulangan Bencana di Muara Enim

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyalurkan satu ambulans dan satu mobil toilet kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyalurkan dua unit kendaraan penting kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim . Bantuan yang terdiri atas satu ambulans dan satu mobil toilet diserahkan secara resmi oleh Deputy I KAI Divre III Palembang, Bondan Montiliyu, bersama tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ), kepada Bupati Muara Enim , Edison, pada Senin pagi di kantor bupati.

Dalam sambutannya, Aida Suryanti selaku Manager Humas KAI Divre III Palembang menegaskan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas manfaat KAI di luar layanan transportasi perkeretaapian, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana alam. Mobil ambulans yang bernilai Rp614,2 juta dilengkapi dengan peralatan medis dasar, sehingga dapat langsung digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muara Enim untuk evakuasi korban, pertolongan pertama, dan operasi posko kesehatan di lokasi pengungsian.

Sementara itu, mobil toilet dengan nilai Rp1,098 miliar dilengkapi sistem tangki air bersih dan limbah mandiri, memungkinkan penyediaan sanitasi layak bahkan ketika pasokan air atau listrik terganggu akibat bencana. Kedua kendaraan diharapkan menjadi aset strategis dalam rangka mempercepat respons darurat, menjaga kebersihan lingkungan, serta mencegah penyebaran penyakit di area terdampak. Kegiatan penyerahan ini tidak lepas dari konteks program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KAI yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2026, divisi regional tersebut telah menyalurkan bantuan dengan total nilai mencapai Rp2,44 miliar, mencakup sektor kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program TJSL KAI menekankan pendekatan berkelanjutan, di mana bantuan tidak hanya bersifat satu kali, melainkan dirancang untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Dengan menambah armada ambulans dan fasilitas sanitasi bergerak, KAI berupaya menutup kesenjangan layanan dasar di wilayah yang rawan bencana, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Bupati Muara Enim, Edison, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi KAI Divre III Palembang. Ia menilai bahwa kendaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat respons lapangan ketika terjadi bencana, terutama dalam hal evakuasi medis dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai di lokasi pengungsian. Edison menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta seperti KAI merupakan kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.

KAI pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sosial perusahaan, tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur perkeretaapian, tetapi juga melalui program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan pembangunan daerah secara holistik





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KAI TJSL Bantuan Kemanusiaan Muara Enim Penanggulangan Bencana

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