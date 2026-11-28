PT KAI Daop 9 Jember menambah jadwal KA Mutiara Timur untuk Nataru 2026. Tersedia 12.600 kursi dengan diskon 30 persen.

PT Kereta Api Daerah Operasi (Daop) 9 Jember resmi mengumumkan pengoperasian KA Mutiara Timur Tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2027. Keputusan strategis ini diambil secara proaktif oleh manajemen perusahaan transportasi nasional tersebut guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat drastis pada akhir tahun mendatang.

Mekanisme Operasional Rute Ketapang Surabaya

KA Mutiara Timur Tambahan dirancang untuk melayani relasi pulang pergi antara Stasiun Ketapang di Banyuwangi dan Stasiun Gubeng di Surabaya. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9, Cahyo Widiantoro, menegaskan bahwa penambahan layanan ini bertujuan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi publik yang membutuhkan transportasi andalan di Jawa Timur. Jadwal keberangkatan dari Stasiun Ketapang ditetapkan pada pukul 09.15 WIB dengan rencana tiba di Surabaya pukul 15.38 WIB. Sebaliknya, layanan kembali berangkat dari Stasiun Gubeng pada pukul 21.40 WIB dan akan sampai di Stasiun Ketapang pada pukul 03.48 WIB keesokan harinya.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Alasan Penambahan

Pengoperasian kereta api tambahan ini merupakan bagian dari upaya maksimal KAI dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat menjelang libur akhir tahun. Cahyo Widiantoro menjelaskan bahwa momen Natal dan tahun baru yang bertepatan dengan liburan sekolah menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, mengunjungi kerabat, maupun menikmati perjalanan wisata di berbagai daerah. Melalui tambahan perjalanan tersebut, masyarakat khususnya yang berada di wilayah Banyuwangi, Jember, Probolinggo, dan sekitarnya, memiliki alternatif waktu perjalanan untuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan mobilitas dapat terlayani dengan optimal tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan keselamatan perjalanan.

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Dampak Nyata Bagi Penumpang dan Langkah Selanjutnya

Secara keseluruhan, terdapat 30 perjalanan kereta api yang melayani penumpang di wilayah Daop 9 Jember, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak alternatif dalam menentukan perjalanan selama periode libur Nataru. Berdasarkan data Angkutan Nataru tahun sebelumnya, KA Mutiara Timur Tambahan juga menjadi salah satu alternatif perjalanan yang disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pada masa Nataru 2025, kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 12.096 tempat duduk, dengan tingkat okupansi sebesar 81 persen. Sementara pada Nataru 2026, kapasitas tempat duduk KA Mutiara Timur Tambahan disiapkan sebanyak 12.600 tempat duduk, sehingga diharapkan okupansi penumpang bisa lebih meningkat.

Insentif Ekonomi dan Jangka Waktu Layanan

KA Mutiara Timur Tambahan dijadwalkan beroperasi pada 17 hingga 31 Desember 2026. Selain menghadirkan perjalanan tambahan, masyarakat juga dapat memanfaatkan program stimulus ekonomi dari pemerintah berupa diskon tarif tiket kereta api sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi komersial selama periode Angkutan Nataru 2026/2027. Program itu diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kereta api sebagai moda transportasi selama libur akhir tahun. Dengan kombinasi penambahan kursi dan diskon tarif, KAI Daop 9 Jember optimis dapat menampung antusiasme perjalanan liburan tahun depan dengan lebih baik.