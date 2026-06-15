KAI Daop 8 Surabaya Siapkan Perjalanan Kereta Api untuk Libur Tahun Baru Islam

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mempersiapkan perjalanan kereta api untuk libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mereka mencatat lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur dan memperkirakan sebanyak 188.404 penumpang akan memadati stasiun wilayah tersebut. KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen memastikan operasional perjalanan kereta api aman dan lancar selama masa libur panjang berlangsung.

Situasi di Stasiun Surabaya Gubeng telah kembali normal setelah tragedi KRL - KA Argo pada Kamis (30/4). PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mencatat lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026 besok.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan secara kumulatif pada libur panjang Tahun Baru Islam, 12 - 16 Juni 2026, sebanyak 188.404 penumpang memadati stasiun wilayah tersebut. Daop 8 Surabaya Angka tersebut masih berpotensi meningkat hingga malam hari. Sebab, jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api masih berlangsung menjelang libur peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kepadatan penumpang juga telah terjadi sejak Jumat (12/6) hingga Minggu (14/6).

Dalam tiga hari tersebut, KAI Daop 8 Surabaya melayani total 128.958 penumpang di berbagai stasiun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.125 pelanggan tercatat berangkat menggunakan kereta api. Sementara itu, 62.833 pelanggan lainnya merupakan penumpang yang tiba di wilayah Daop 8 Surabaya. Pada Selasa (16/6), KAI Daop 8 Surabaya memperkirakan sebanyak 25.860 pelanggan akan menggunakan layanan kereta api.

Jumlah itu terdiri dari 12.655 penumpang berangkat dan 13.205 penumpang tiba. Mahendro mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan perjalanan dengan kereta api agar dapat merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal. KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen memastikan operasional perjalanan kereta api selama masa libur panjang berlangsung aman dan lancar dengan dukungan petugas serta fasilitas yang telah disiapkan.





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