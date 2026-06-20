KAI Daop 6 Yogyakarta Tingkatkan Kesiapsiagaan dengan Pelatihan Pengamanan Komprehensif

KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar pelatihan intensif untuk 80 personel guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gangguan keamanan. Pelatihan mencakup teknik mitigasi preventif, koordinasi, dan standar operasional dengan bantuan Polda DIY. Upaya ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk menyelenggarakan layanan kereta api yang aman, andal, dan nyaman bagi masyarakat.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta telah menggelar pelatihan pengamanan komprehensif bagi sejumlah personel internal dan KAI Commuter. Pelatihan ini diselenggarakan di halaman Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api (Pusdalopka) Daop 6 Yogyakarta pada Sabtu, 20 Juni dengan melibatkan 80 personel gabungan.

Tujuan utama pelatihan adalah meningkatkan kesiapsiagaan serta kompetensi personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, serta memperkuat koordinasi dan kesamaan persepsi antar petugas. Materi pelatihan mencakup pembekalan teknis mengenai prosedur pengamanan yang efektif, standar operasional, koordinasi antarpersonel, serta komunikasi lapangan. Pelatihan juga diberikan oleh perwakilan Ditpamobvit Polda DIY, Toni Suistiyono, yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia.

Teknik mitigasi preventif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang melibatkan massa diajarkan langsung oleh Briptu Ali Imron dan Bripda Dandi dari kepolisian, dengan tujuan agar personel mampu mengendalikan situasi dengan tenang dan profesional demi menjaga ketertiban umum dan operasional kereta api tidak terganggu. Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan adalah aspek mutlak dalam operasional perkeretaapian dan pelatihan ini dirancang agar setiap personel bertugas responsif serta sesuai prosedur.

PT KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program pembinaan berkelanjutan guna mewujudkan layanan transportasi kereta api yang terpercaya, aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Upaya ini juga diiringi dengan peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Damkarmat Kota Yogyakarta, BNNP DIY, dan Basarnas DIY menjelang Angkutan Lebaran 2026, serta intensifikasi inspeksi rutin untuk memastikan kesiapan operasional dan penanganan darurat.

KAI Daop 6 bertekad untuk menjaga stabilitas layanan dan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan integritas dan keselamatan di lingkungan kerja yang bebas narkoba





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KAI Daop 6 Yogyakarta Pelatihan Pengamanan Kesiapsiagaan Kereta Api Keamanan Operasional Polda DIY

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