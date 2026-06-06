KAI Daop 6 Yogyakarta Tawarkan Diskon 30% untuk 30 Kereta Ekonomi Selama Libur Sekolah

Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta memberikan potongan tarif tiga puluh persen untuk tiga puluh layanan kereta kelas ekonomi komersial antara 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sebagai bagian dari stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah selama liburan sekolah.

Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta meluncurkan program potongan tarif sebesar tiga puluh persen untuk tiga puluh layanan kereta kelas ekonomi komersial selama periode libur sekolah .

Penawaran ini dapat dimanfaatkan mulai tanggal enam Juni 2026 melalui semua kanal resmi pemesanan tiket KAI, dengan masa keberangkatan yang mendapatkan diskon antara tanggal dua puluh Juni hingga lima Juli 2026. Manajer Humas Daop 6, Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari stimulus transportasi yang digencarkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional.

"Dengan memberikan potongan tarif tiga puluh persen pada kereta ekonomi komersial di wilayah Daop 6, kami ingin mendukung lonjakan perjalanan selama liburan sekolah," ujar Feni dalam konferensi pers pada Sabtu, enam Juni 2026. Program ini dirancang untuk memperluas akses publik ke moda transportasi massal yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong aktivitas pariwisata, perjalanan pendidikan, dan kunjungan keluarga.

Menurut Feni, tingginya mobilitas selama liburan berpotensi memberikan dampak positif pada sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di destinasi tujuan. Diskon tiga puluh persen hanya berlaku untuk layanan kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan program reduksi atau potongan harga lain. Tiket yang dibeli dengan tarif diskon tetap dapat dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku, asalkan kuota tiket dan tarif diskon masih tersedia.

Sebanyak tiga puluh kereta ekonomi komersial yang melintasi wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta masuk dalam skema ini, antara lain Malabar, Mutiara Selatan, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Mataram, Lodaya, Sancaka, Bogowonto, Gajahwong, Singasari, Brantas, Bangunkarta, Malioboro Ekspres, Joglosemarkerto, Majapahit, Logawa, Jayakarta, Jaka Tingkir, Progo, Matarmaja, dan Pasundan. KAI Daop 6 mengimbau penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih awal serta melakukan pengecekan ketersediaan tiket agar dapat memilih jadwal yang paling sesuai.

"Kami mengajak pelanggan memanfaatkan momentum diskon ini dengan melakukan pemesanan lebih awal agar dapat menikmati perjalanan liburan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," tutup Feni Novida Saragih





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KAI Daop 6 Diskon Tarif Kereta Ekonomi Libur Sekolah Stimulus Transportasi

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