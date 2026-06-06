KAI Daop 6 Yogyakarta Tawarkan Diskon 30% Tiket Kereta Ekonomi Komersial untuk Liburan Sekolah

KAI Daop 6 Yogyakarta meluncurkan program diskon tiket sebesar 30% untuk 30 kereta ekonomi komersial, berlaku selama liburan sekolah dari 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini旨在 meningkatkan mobilitas masyarakat dengan tariff yang lebih terjangkau, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di destinasi wisata. Tiket dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui kanal resmi KAI dengan beberapa ketentuan tertentu.

Manfaatkan Diskon Tiket KAI Libur Sekolah! KAI Daop 6 Yogyakarta hadirkan potongan harga 30% untuk 30 kereta ekonomi komersial , dukung mobilitas masyarakat . Program ini secara resmi diluncurkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta, memberikan potongan harga tiket sebesar 30 persen untuk 30 perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, terutama selama masa liburan sekolah yang bertepatan dengan periode tertentu. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyatakan bahwa program ini bertujuan menyediakan akses transportasi massal yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk keperluan wisata, pendidikan, maupun kunjungan keluarga. Pemesanan tiket dengan tarif diskon sudah dapat dilakukan mulai 6 Juni 2026, dan tiket yang telah dibeli berlaku untuk periode keberangkatan dari 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Periode ini sengaja diatur agar bertepatan dengan masa liburan sekolah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal. Feni Novida Saragih menegaskan bahwa melalui potongan harga 30 persen untuk kereta api kelas ekonomi komersial, KAI Daop 6 siap mendukung lonjakan mobilitas masyarakat pada periode liburan. Program ini juga dianggap tetap menjadi pilihan utama yang ekonomis dan efisien bagi banyak orang, selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik.

Dengan biaya transportasi yang lebih efisien, masyarakat akan memiliki ruang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk kegiatan liburan lainnya, seperti akomodasi atau pembelian produk lokal. Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai destinasi wisata, sehingga strategi ini efektif untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terdampak. KAI Daop 6 berharap, melalui program diskon ini, masyarakat dapat menikmati liburan sekolah dengan lebih tenang dan menyenangkan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Tiket dengan tarif diskon dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI, termasuk aplikasi KAI Access, situs web resmi KAI, loket stasiun, serta mitra penjualan tiket lainnya. Namun, terdapat beberapa ketentuan penting: diskon ini tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan program reduksi atau diskon lainnya yang sedang berjalan. Meskipun demikian, tiket yang dibeli dengan tarif diskon masih fleksibel dan dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal karena program diskon berlaku selama alokasi tiket masih tersedia, sehingga ketersediaan bisa terbatas. Program diskon 30 persen ini mencakup 30 kereta api kelas ekonomi komersial yang populer di berbagai rute.

Beberapa di antaranya adalah Malabar, Mutiara Selatan, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Mataram, Lodaya, Sancaka, Gaya Baru Malam Selatan, Bogowonto, Gajahwong, Senja Utama YK, Fajar Utama YK, Madiun Jaya, Singasari, Brantas, Wijayakusuma, Bangunkarta, Kertanegara, Malioboro Ekspres, Joglosemarkerto, Banyubiru Ekspres, Sancaka Utara, Majapahit, Logawa, Jayakarta, Jaka Tingkir, Progo, Banyubiru, Matarmaja, dan Pasundan. Ketersediaan tiket pada rute-rute ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat selama liburan sekolah.

Program ini tidak hanya mendorong mobilitas tetapi juga memberikan stimulus ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan demikian, KAI Daop 6 berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan transportasi publik dan pertumbuhan sektor pariwisata





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