KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan 21 Kereta Api Stainless Steel New Generation untuk Tingkatkan Layanan

PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 21 kereta api dengan rangkaian Stainless Steel New Generation, bagian dari program pengadaan 612 unit hingga 2027. Rangkaian baru ini menawarkan fasilitas modern seperti kursi ergonomis, port USB, dan PIDS untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta kini mengoperasikan sebanyak 21 kereta api dengan rangkaian Stainless Steel New Generation di berbagai relasi. Pembaruan ini merupakan bagian dari program pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation produksi PT INKA (Persero) yang dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027.

Dengan hadirnya rangkaian terbaru ini, diharapkan kualitas layanan bagi pelanggan kereta api di wilayah Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya dapat meningkat secara signifikan. Rangkaian kereta Stainless Steel New Generation menawarkan berbagai fasilitas modern yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Setiap kursi dilengkapi dengan fitur ergonomis, sandaran yang dapat direbahkan hingga 135 derajat, serta kursi yang dapat diputar sesuai arah perjalanan. Selain itu, terdapat legroom yang lebih luas, pijakan kaki, meja lipat, port USB, dan stop kontak di setiap kursi.

Pintu geser otomatis juga menjadi salah satu fitur unggulan. Pada beberapa layanan, penumpang dapat menikmati Passenger Information Display System (PIDS) yang memberikan informasi perjalanan secara real-time, kabin yang lebih senyap, toilet dengan foot washer, musala, meja ganti popok bayi, serta selimut untuk perjalanan malam dengan waktu tempuh tertentu.

Berikut adalah daftar 21 kereta api yang telah menggunakan rangkaian Stainless Steel New Generation dan melayani penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta: KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo Balapan pulang pergi, KA Argo Semeru relasi Gambir-Surabaya Gubeng pulang pergi, KA Turangga relasi Surabaya Gubeng-Bandung pulang pergi, KA Bogowonto relasi Pasarsenen-Lempuyangan pulang pergi, KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen-Surabaya Gubeng pulang pergi, KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan-Pasarsenen, dan KA Jaka Tingkir relasi Pasarsenen-Solo Balapan pulang pergi. Masih terdapat 14 kereta api lainnya yang juga sudah menggunakan rangkaian baru ini.

Dengan adanya pembaruan ini, KAI berharap dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan modern bagi seluruh pelanggan setia kereta api di Indonesia. Inovasi ini merupakan wujud komitmen KAI dalam meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Rangkaian Stainless Steel New Generation tidak hanya mengedepankan kenyamanan, tetapi juga keamanan dengan material yang tahan lama dan ramah lingkungan. Kehadiran teknologi terkini seperti sistem informasi penumpang dan kabin yang lebih senyap menjadi nilai tambah yang signifikan.

Dengan pengadaan bertahap hingga 2027, diharapkan seluruh armada kereta api di Indonesia dapat menggunakan rangkaian modern ini, sehingga transportasi kereta api semakin diminati oleh masyarakat luas





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KAI Stainless Steel New Generation Daop 6 Yogyakarta Kereta Api Layanan

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