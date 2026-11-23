KAI Daop 2 Bandung menambah pemberhentian kereta api di Stasiun Plered, Cibatu, dan Rajapolah mulai 1 Desember 2026. Kebijakan ini meningkatkan akses transportasi dan mendukung ekonomi lokal di Jawa Barat.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung resmi mengumumkan penambahan aksesibilitas transportasi kereta api bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api 2026. Mulai 1 Desember 2026, sejumlah kereta api jarak jauh akan menghentikan perjalanan mereka di tiga stasiun kecil strategis, yaitu Stasiun Plered di Kabupaten Purwakarta, Stasiun Cibatu di Kabupaten Garut, dan Stasiun Rajapolah di Kabupaten Tasikmalaya. Langkah strategis ini diambil untuk memperluas jangkauan layanan transportasi rel dan meningkatkan konektivitas menuju pusat-pusat kota besar di Pulau Jawa.

Mekanisme Operasional Gapeka 2026

Kebijakan penambahan pemberhentian stasiun ini merupakan bagian integral dari implementasi Gapeka 2026 yang dirancang oleh KAI Daop 2 Bandung untuk menyelaraskan jadwal operasional dengan kebutuhan mobilitas penumpang yang terus berkembang. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini bertujuan untuk memenuhi keperluan operasional harian perusahaan sekaligus meningkatkan standar keselamatan dan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa kereta api di wilayah kerja Daop 2. Dengan membuka simpul pemberhentian baru, KAI berharap dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih jauh ke stasiun besar terdekat.

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Aksesibilitas Wilayah Barat Purwakarta

Di wilayah barat Daop 2 Bandung, khususnya Kabupaten Purwakarta, masyarakat kini mendapatkan akses langsung untuk menaiki layanan kereta api jurusan Jakarta melalui pemberhentian dua perjalanan Kereta Api Parahyangan di Stasiun Plered. Dua perjalanan tersebut adalah KA Parahyangan nomor 135 yang beroperasi pada relasi Bandung-Gambir, dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Bandung pukul 06.36 WIB, serta KA Parahyangan nomor 134 pada relasi Gambir-Bandung yang berangkat dari Stasiun Gambir pukul 18.55 WIB. Kehadiran rute ini memudahkan warga Purwakarta untuk berkomutasi harian tanpa perlu antri di stasiun-stasiun yang lebih padat di Bandung atau Jakarta.

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Perkuat Konektivitas Priangan Timur

Sementara itu, wilayah Priangan Timur mengalami penguatan signifikan dengan penambahan pemberhentian enam perjalanan kereta api di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, yang mulai beroperasi efektif pada 1 Desember 2026. Enam perjalanan tersebut mencakup dua jadwal Kereta Api Sangkuriang dan empat jadwal Kereta Api Serayu yang melayani kebutuhan naik dan turun penumpang. Jadwal kereta yang berhenti di Rajapolah meliputi KA Sangkuriang nomor 82 relasi Bandung-Ketapang yang berangkat dari Bandung pukul 15.55 WIB, KA Serayu nomor 322 relasi Pasar Senen-Purwokerto yang berangkat pukul 19.05 WIB, serta KA Serayu nomor 318 relasi Pasar Senen-Purwokerto yang berangkat dari Pasar Senen pukul 10.00 WIB. Selain itu, Stasiun Cibatu di Kabupaten Garut juga ditambahkan sebagai titik pemberhentian khusus untuk KA Sangkuriang nomor 82 yang beroperasi pada rute Bandung-Ketapang menuju Banyuwangi, Jawa Timur.

Dampak Ekonomi dan Imbauan Keselamatan

Kuswardojo menekankan bahwa pembukaan simpul pemberhentian baru di ketiga stasiun tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperlancar konektivitas antarwilayah, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan kunjungan wisata di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa kemudahan akses kereta api diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat untuk bekerja, berbisnis, bersilaturahmi, dan berlibur, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di Plered, Rajapolah, Cibatu, serta daerah sekitarnya. Menjelang berlakunya Gapeka 2026, KAI Daop 2 Bandung secara resmi mengimbau seluruh pengguna jasa untuk secara cermat memeriksa kembali jadwal perjalanan, stasiun keberangkatan, dan stasiun tujuan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket agar perjalanan berjalan lancar dan sesuai rencana.