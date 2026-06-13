KAI Daop 2 Bandung Siapkan 63 Ribu Kursi untuk Libur Tahun Baru Hijriah 2026

PT KAI Daop 2 Bandung menyiapkan 63.875 tempat duduk untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama libur Tahun Baru Hijriah 1448 H dan akhir pekan 13-16 Juni 2026, dengan okupansi saat ini mencapai 61,6 persen.

PT KAI Daop 2 Bandung telah menyiapkan 63.875 tempat duduk kereta api untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode libur Tahun Baru Hijriah 1448 H dan akhir pekan, berlangsung mulai Sabtu, 13 Juni hingga Selasa, 16 Juni 2026.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik. Lebih dari 39.318 pelanggan telah memiliki tiket pada Jumat, 12 Juni, dengan okupansi 61,6 persen. KAI mengantisipasi penjualan tiket akan terus meningkat dan mengimbau masyarakat untuk segera membeli tiket. Dinas ESDM Riau memperingatkan pengawasan tambang tanah berizin di Kampar untuk tata kelola profesional.

Berita terkini juga melaporkan KAI Daop 2 Bandung mencatat lonjakan signifikan penumpang di H-7 Lebaran 2026 dengan okupansi 72,4 persen. PT KAI bersama Kementerian Perhubungan bersinergi mengantisipasi lonjakan penumpang Lebaran. KAI Daop 1 Jakarta memproyeksikan peningkatan 8 persen penumpang dengan stimulus diskon hingga 30 persen. Untuk Libur Panjang Imlek 13-17 Februari 2026, KAI Daop 2 Bandung menyiapkan 67.510 tempat duduk dengan 25 perjalanan.

Isra Mikraj 15-19 Januari 2026 juga disediakan 67.410 kursi tambahan. Rombongan personel keamanan dan petugas ekstra disiagakan untuk mudik Lebaran





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