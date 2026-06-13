KAI Daop 1 Jakarta Tutup Permanen Perlintasan Sebidang di Serang untuk Keselamatan Kereta Api

Pergerakan perlintasan sebidang di Kota Serang ditutup permanen bagi guna menekan potensi kecelakaan kereta api serta mempermudah operasi KAI Daop 1 Jakarta. Penutupan ini merupakan bagian program nasional KAI yang sudah menutup lebih dari 170 perlintasan secara nasional. Masyarakat diharapkan makin sadar akan keselamatan dan menurunkan risiko kecelakaan di jalur kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (Persero), Daerah Operasi 1 Jakarta, menutup secara permanen perlintasan sebidang di KM 119+4/5 Kampung Odel, Kelurahan Kasemen, Kota Serang , Banten, dengan tujuan utama meningkatkan alur operasional kereta api dan menjamin keselamatan masyarakat di wilayah perlintasan tersebut.

Akibat penutupan ini, empat patok penghalang dengan bantalan rel bekas dicat merah-putih dipasang di lokasi, menandakan larangan permanen bagi kendaraan atau pejalan kaki untuk melintas di tempat tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program nasional KAI untuk menutup perlintasan sebidang liar, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan serius di jalur kereta api. Program pengamanan ini merupakan salah satu komponen strategi jangka panjang KAI dalam menciptakan sistem perkeretaapian yang aman, teratur, dan andal di seluruh wilayah operasionalnya.

Sejauh ini, dalam wilayah Daop 1 Jakarta, telah berhasil menutup 27 dari 49 perlintasan sebidang target, setara dengan 55,1 persen dari total target. Di tingkat nasional, KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan masih prosen dalam proses penutupan 490 perlintasan lainnya. Mayoritas penanganan perlintasan berada di wilayah Jabodetabek, mengingat jumlah kepadatan kereta api dan potensi risiko kecelakaan yang tinggi.

Penutupan perlintasan sebidang tidak hanya bertujuan untuk memblokir akses jalan, melainkan juga sebagai upaya kolaboratif melindungi keselamatan semua pihak; penumpang kereta api, pengendara mobil, dan warga sekitar. Direktor Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, telah menyampaikan hasil penutupan perlintasan ke Presiden, menyatakan bahwa program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan potensi kecelakaan di jalur kereta api.

Di tingkat lokal, KAI Daop 1 Jakarta berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan masyarakat memahami besarnya dampak positif dari penutupan perlintasan. Selain penutupan tetap, KAI juga tengah melengkapi sistem pencegahan dengan pemasangan palang pintu di titik-titik yang belum memungkinkan ditutup secara permanen. Edukasi dan sosialisasi keselamatan juga menjadi fokus utama; KAI menggencarkan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, masjid, gereja, dan komunitas lainnya, mengingat pentingnya kesadaran kolektif terhadap risiko perlintasan jalan.

KAI berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini secara bertahap, menjaga keamanan perjalanan kereta api, serta berupaya memperkuat kerja sama interinstansi agar wilayah perkeretaapian menjadi lebih aman, tertib, dan berkeselamatan. Dengan penutupan perlintasan sebidang di Serang, KAI menegaskan kembali bahwa keselamatan, bukan sekadar tujuan operasional, adalah prioritas utama. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka kembali akses yang telah ditutup atau membuat perlintasan liar baru, melainkan selalu menggunakan jalur resmi yang telah disediakan.

Melalui kebijakan ini, diharapkan risiko kecelakaan dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat menyesuaikan perilaku dengan visi perlindungan keselamatan bersama





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Perlintasan Sebidang KAI Daop 1 Jakarta Keselamatan Kereta Api Program Nasional KAI Serang

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