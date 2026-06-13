KAI Daop 1 Jakarta Tutup 27 Perlintasan Liar di Bawah target 49 Titik

PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan sebidang liar hingga 2026 sebagai langkah konkret meningkatkan keselamatan. Penutupan dilakukan dengan instalasi patok penghalang merah-putih di lokasi seperti Kampung Odel, Serang, dan masih banyak titik lainnya. Franoto Wibowo dari KAI menekaskan tujuan mencegah kecelakaan dengan korban jiwa. KAI juga menggalang dukungan masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan tertutup atau membuat liar baru, guna mewujudkan perjalanan kereta api yang aman bersama.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan sebidang liar hingga tahun 2026 sebagai bagian dari program keselamatan yang berkelanjutan.

Penutupan ini modulo dari target total 49 perlintasan liar yang akan ditutup di wilayah operasi Daop 1 Jakarta. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan koordinasi erat antara KAI, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan. Salah satu contoh terbaru penutupan terjadi pada Jumat, 12 Juni, di KM 119+4/5 Kampung Odel, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Di lokasi tersebut, KAI memasang empat titik patok penghalang yang terbuat dari bantalan rel bekas yang dicat merah-putih sebagai penanda permanen.

Operasional kereta api tetap berjalan lancar selama proses penutupan berlangsung. Franoto Wibowo, perwakilan KAI Daop 1 Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk membatasi akses, tetapi sebagai nyata peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Tujuan utama adalah mencegah insiden yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. KAI mengharapkan dukungan terusama dari masyarakat untuk tidak membuka kembali akses perlintasan yang telah ditutup atau membuat perlintasan liar baru.

Kesadaran akan bahaya perlintasan liar dan penggunaan perlintasan resmi menjadi tanggung jawab bersama. KAI Daop 1 Jakarta juga liens other news items such as readiness for PENAS KTNA XVII in Gorontalo, audit BPK di Tanjungpinang, pertemuan Dirut KAI dengan Presiden Prabowo, dan penutupan perlintasan liar di Daop 6 Yogyakarta, menegaskan komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan di seluruh area operasinya.

Dengan keselarasan antara regulasi, koordinasi, dan kesadaran masyarakat, program penutupan perlintasan liar KAI diharapkan dapat mewujudkan lingkungan perkeretaapian yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan bagi semua pihak





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Perlintasan Liar Keselamatan Kereta Api KAI Daop 1 Jakarta Penutupan Perlintasan Sebidang Franoto Wibowo

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