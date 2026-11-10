KAI Daop 1 Jakarta Tingkatkan Akses Kereta Jarak Jauh Karawang dan Cikampek

PT Kereta Api Indonesia memperbanyak rute kereta jarak jauh di Karawang, Cikarang, dan Cikampek mulai 1 Desember 2026 melalui GAPEKA 2026 untuk melayani penyangga Jakarta.

PT Kereta Api Indonesia melalui Daop 1 Jakarta resmi mengumumkan peningkatan signifikan jumlah layanan kereta api jarak jauh yang akan beroperasi di wilayah penyangga ibu kota. Perubahan strategis ini secara efektif akan memberikan opsi perjalanan yang lebih beragam bagi masyarakat di Karawang, Cikarang, dan Cikampek mulai tanggal 1 Desember 2026. Langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas tinggi di kawasan industri dan hunian padat tersebut.

Implementasi Jadwal GAPEKA 2026 Resmi Digunakan

Penerapan peningkatan frekuensi kereta api ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api atau yang lebih dikenal dengan sebutan GAPEKA tahun 2026. Sistem penjadwalan baru ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2026 di seluruh wilayah kerja Daop 1 Jakarta. Franoto Wibowo, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, menegaskan bahwa transformasi jadwal ini bukan sekadar perubahan teknis semata. Hal ini merupakan upaya nyata untuk memperluas aksesibilitas transportasi rel bagi jutaan warga di wilayah penyangga metropolitan Jakarta.

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Lonjakan Frekuensi Kereta di Karawang dan Sekitarnya

Perubahan paling signifikan terlihat di Stasiun Karawang dimana jumlah kereta api menuju Jakarta yang melayani pemberhentian meningkat drastis dari sebelumnya sebanyak 17 perjalanan menjadi 27 perjalanan. Kenaikan ini mencapai total 10 perjalanan tambahan per harinya yang membuka peluang lebih besar bagi penumpang. Di Stasiun Cikarang, penambahan juga dicatatkan dengan adanya tambahan delapan perjalanan menuju Jakarta sehingga totalnya naik dari 17 menjadi 25 perjalanan. Sementara di Stasiun Cikampek, jumlah perjalanan menuju Jakarta yang melayani pemberhentian meningkat dari 10 menjadi 13 perjalanan. Ketiga stasiun ini kini menjadi simpul transportasi yang jauh lebih strategis.

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Dampak Langsung bagi Penumpang dan Strategis KAI

Menurut Franoto Wibowo, penambahan jumlah kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun tersebut menjadi bagian dari upaya KAI untuk memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat di wilayah penyangga Jakarta. Dengan pilihan yang semakin beragam, pelanggan dapat merencanakan perjalanan sesuai kebutuhan dan jadwal yang tersedia tanpa harus berpindah moda transportasi. Masyarakat Karawang, Cikarang dan Cikampek akan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan kereta api jarak jauh mulai 1 Desember 2026. Hal ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan transportasi kereta api jarak jauh demi efisiensi waktu dan biaya.

Peringatan Penting Bagi Para Penumpang Aktif

Seiring pemberlakuan GAPEKA 2026 mulai 1 Desember, KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, kedatangan, serta stasiun pemberhentian kereta api yang akan digunakan. Pelanggan juga perlu memastikan bahwa kereta api yang dipilih melayani naik maupun turun penumpang di stasiun keberangkatan dan tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam pemilihan jadwal atau stasiun dapat menyebabkan ketidaknyamanan perjalanan yang seharusnya dapat dihindari. KAI menyarankan penumpang untuk selalu mengecek informasi resmi sebelum melakukan perjalanan jauh.