KAI Daop 1 Jakarta Siapkan Stasiun Jatinegara sebagai Alternatif Lokasi Naik dan Turun

PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menyediakan pemberhentian tambahan sejumlah perjalanan kereta api di Stasiun Jatinegara pada hari ini, Jumat, mulai pukul 16.00 WIB seiring berlangsungnya kegiatan Haul Akbar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di kawasan Monas.

PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menyediakan pemberhentian tambahan sejumlah perjalanan kereta api di Stasiun Jatinegara pada hari ini, Jumat, mulai pukul 16.00 WIB seiring berlangsungnya kegiatan Haul Akbar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di kawasan Monas.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk antisipasi kepadatan lalu lintas sekaligus upaya meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dia memprakirakan kegiatan Haul Akbar akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta menimbulkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan menuju kawasan Monas dan Stasiun Gambir. KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan Stasiun Jatinegara sebagai alternatif lokasi naik dan turun bagi sejumlah perjalanan kereta api. Dengan begitu, pelanggan yang ingin menghindari kepadatan di sekitar Monas dan Gambir dapat memanfaatkan Stasiun Jatinegara.

Bagi penumpang yang akan berangkat dari Jakarta, beberapa perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir juga dapat dinaiki melalui Stasiun Jatinegara, yaitu: KA 8 Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 17.00 WIB; KA 36 Gajayana relasi Gambir-Malang, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 18.50 WIB; KA 42 Sembrani relasi Gambir-Surabaya Pasarturi, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 19.30 WIB; KA 4B Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 20.30 WIB; KA 54 Purwojaya relasi Gambir-Purwokerto, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 20.55 WIB; KA 120B Gunungjati relasi Gambir-Semarang Tawang, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 22.05 WIB; dan KA 30B Argo Anjasmoro relasi Gambir-Surabaya Pasarturi, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 23.35 WIB.

Sementara itu, kereta api kedatangan tujuan Stasiun Gambir yang dapat berhenti di Stasiun Jatinegara, yaitu: KA 1B Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 16.55 WIB; KA 123B Cakrabuana relasi Cirebon-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 18.45 WIB; KA 119B Gunungjati relasi Semarang-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 21.38 WIB





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KAI Daop 1 Jakarta Stasiun Jatinegara Haul Akbar Kereta Api Alternatif Lokasi Naik Dan Turun

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