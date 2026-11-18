PT KAI Daop 1 Jakarta luncurkan GAPEKA 2026 yang memangkas waktu tempuh 26 perjalanan KA di Stasiun Gambir dan Pasar Senen hingga 52 menit untuk efisiensi layanan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 1 Jakarta resmi mencatat adanya percepatan perjalanan kereta api bagi 26 rute layanan yang beroperasi dari dan menuju dua terminal utama, yaitu Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 yang baru dirilis, efisiensi waktu tempuh ini dapat mencapai batas maksimum hingga 52 menit pada beberapa lintas utama, menandai perubahan signifikan dalam operasional layanan kereta api di Jabodetabek dan Pulau Jawa.

Mekanisme Efisiensi Waktu Tempuh GAPEKA 2026

Franoto Wibowo, sebagai Manager Humas KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, menjelaskan bahwa pengurangan durasi perjalanan tersebut diterapkan secara selektif pada 10 rute yang berlabuh di Stasiun Gambir serta 16 rute lainnya yang beroperasi melalui Stasiun Pasar Senen. Penataan jadwal ini mencakup berbagai relasi utama yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah kota besar di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas angkut dan kelancaran lalu lintas rel. Strategi penyusunan GAPEKA 2026 ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan operasional di masing-masing lintas jalur. Franoto menekankan bahwa keselamatan penumpang dan ketepatan waktu operasional tetap menjadi dua prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Oleh karena itu, meskipun sebagian perjalanan mencatat pengurangan waktu yang cukup berarti, terdapat pula beberapa layanan kereta yang justru membutuhkan waktu tempuh lebih lama dibandingkan jadwal sebelumnya guna menyesuaikan dengan prioritas keselamatan dan kondisi infrastruktur. Langkah penyesuaian operasional ini mencakup pengaturan ulang pola pemberhentian, penyesuaian kecepatan maksimum, serta penataan rute perjalanan agar lebih efisien. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan antara peningkatan frekuensi perjalanan dengan upaya untuk mempertahankan standar keamanan yang tinggi di seluruh jaringan perkeretaapian yang dioperasikan oleh KAI Daop 1 Jakarta.

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Perubahan Signifikan pada Rute KA Airlangga dan Batavia

Di antara berbagai layanan yang mengalami efisiensi waktu, perjalanan KA Airlangga mencatatkan pengurangan durasi tempuh terbesar untuk rutenya. Khususnya untuk KA Airlangga nomor 305 yang beroperasi di relasi Surabaya Pasarturi ke Pasar Senen, waktu tempuh berhasil dipersingkat hingga 52 menit. Durasi perjalanan yang semula membutuhkan waktu 12 jam 8 menit kini menyusut menjadi hanya 11 jam 16 menit, memberikan kemudahan signifikan bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh. Efisiensi waktu yang serupa juga diterapkan pada arah berlawanan, yaitu KA Airlangga nomor 306 yang berjalan dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasarturi. Layanan kereta api ini mengalami pengurangan waktu tempuh dari sebelumnya 12 jam 38 menit menjadi 11 jam 46 menit. Perubahan durasi ini menunjukkan komitmen PT KAI dalam memperbaiki efisiensi jadwal perjalanan pada salah satu koridor tersibuk di Pulau Jawa. Tidak hanya KA Airlangga, beberapa layanan kereta api lainnya di koridor Pasar Senen juga mencatatkan pengurangan waktu tempuh yang cukup signifikan. Misalnya, KA Jayakarta yang melayani relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng lebih cepat 38 menit. Selain itu, KA Matarmaja untuk rute Malang-Pasar Senen dan KA Gumarang untuk rute Pasar Senen-Surabaya Pasarturi masing-masing mengalami efisiensi waktu sebesar 36 menit, yang tentu menjadi nilai tambah bagi pengguna jasa transportasi kereta api.

Optimalisasi Layanan di Stasiun Gambir dan Sekitarnya

Sementara itu, di koridor Stasiun Gambir, perubahan waktu tempuh terbesar terlihat pada layanan KA Batavia. Untuk KA Batavia nomor 125 yang beroperasi dari Solo Balapan ke Stasiun Gambir, perjalanan menjadi lebih cepat sebesar 51 menit. Waktu tempuh yang semula mencapai 9 jam 5 menit berhasil dipercepat menjadi 8 jam 14 menit, menjadikannya salah satu rute dengan efisiensi tertinggi di terminal Jakarta Kota tersebut. Efisiensi waktu juga dirasakan pada layanan kereta api kelas eksekutif lainnya. KA Argo Anjasmoro untuk relasi Surabaya Pasarturi ke Stasiun Gambir mencatatkan pengurangan waktu tempuh sebesar 26 menit. Selain itu, KA Sembrani yang berjalan dari Stasiun Gambir menuju Surabaya Pasarturi juga lebih cepat 15 menit dibandingkan jadwal sebelumnya, menunjukkan adanya penyesuaian positif pada koridor lintas selatan dan timur Jawa. Untuk rute-rute yang berjarak lebih pendek, perubahan waktu tempuh juga tercatat meski dengan porsi yang lebih kecil. KA Parahyangan yang melayani relasi Stasiun Gambir-Bandung lebih cepat 7 menit, sementara KA Cakrabuana untuk rute Stasiun Gambir-Cirebon mengalami efisiensi waktu sebesar 5 menit. Perubahan-perubahan minor ini tetap penting untuk mengoptimalkan jadwal kereta api jarak dekat yang memiliki frekuensi perjalanan tinggi.

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Dampak Operasional dan Kewajiban Keselamatan PT KAI

Franoto Wibowo dari PT KAI Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa perbedaan waktu tempuh dalam GAPEKA 2026 adalah hasil dari penataan perjalanan yang konsisten mengedepankan prinsip keselamatan. Hal ini bukan semata-mata upaya untuk meningkatkan kecepatan rata-rata kereta api, melainkan lebih kepada penyelarasan jadwal dengan kondisi nyata di lapangan. Kepatuhan terhadap standar keselamatan operasional menjadi landasan utama dalam setiap perubahan jadwal yang dibuat oleh manajemen KAI. Pengurangan waktu tempuh pada 26 perjalanan kereta api tersebut diakui oleh pihak manajemen sebagai manfaat tambahan atau *value added* yang diberikan kepada para pelanggan. Namun, Franoto menekankan bahwa poin terpenting dari seluruh penyesuaian ini adalah memastikan bahwa seluruh perjalanan kereta api dapat memenuhi standar keselamatan yang ketat. PT KAI tidak semata-mata mengejar target kecepatan, tetapi berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, selamat, dan andal bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Dalam konteks penyusunan GAPEKA 2026, KAI juga melakukan sejumlah penyesuaian operasional lainnya, seperti pengaturan pola pemberhentian yang lebih strategis, penyesuaian kecepatan operasional, serta pengaturan ulang rute perjalanan. Langkah-langkah krusial ini diambil untuk menjaga kelancaran operasional di tengah upaya penataan frekuensi perjalanan yang lebih padat dan peningkatan kapasitas angkutan secara keseluruhan. Dengan demikian, perubahan waktu tempuh pada masing-masing kereta api dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik spesifik setiap lintas dan kebutuhan operasional yang mendesak.

Jadwal Berlakunya GAPEKA 2026 untuk Pelanggan

GAPEKA 2026 resmi akan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2026. Sebagai persiapan bagi para pengguna jasa transportasi kereta api, PT KAI Daop 1 Jakarta menyarankan agar penumpang untuk selalu memeriksa jadwal terbaru sebelum melakukan perjalanan. Hal ini penting untuk menghindari ketidaknyamanan akibat perubahan jam keberangkatan atau tiba di stasiun yang berbeda dari jadwal sebelumnya. Dengan implementasi GAPEKA 2026, PT KAI berharap dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penumpang tanpa mengorbankan aspek keamanan. Perubahan jadwal ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan daya tarik transportasi kereta api sebagai alternatif mobilitas yang efisien. Para pelanggan yang memiliki perjalanan pada tanggal 1 Desember 2026 atau setelahnya disarankan untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka sesuai dengan waktu baru yang telah ditetapkan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta.