KAI Daop 1 Jakarta Menutup 27 Lokasi Perlintasan Liar

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah menutup 27 lokasi perlintasan liar dari total target 49 perlintasan sebidang atau setara dengan progres 55,10 persen di 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah menutup 27 lokasi dari total target 49 perlintasan sebidang atau setara dengan progres 55,10 persen di 2026.

Upaya ini merupakan langkah nyata KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat. Penutupan perlintasan sebidang dilakukan pada Jumat (12/6) di KM 119+4/5 Kampung Odel, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Pada lokasi tersebut, dilakukan penutupan permanen dengan pemasangan empat titik patok penghalang menggunakan bantalan rel bekas yang dicat merah-putih sebagai penanda larangan melintas. KAI Daop 1 Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program penutupan perlintasan sebidang.

Penutupan perlintasan sebidang tidak semata-mata dilakukan untuk membatasi akses masyarakat, melainkan sebagai upaya bersama untuk melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka kembali akses yang telah ditutup serta tidak membuat perlintasan liar baru. Masyarakat juga diharapkan menggunakan perlintasan resmi yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar jalur kereta api





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KAI Daop 1 Jakarta Penutupan Perlintasan Sebidang Keselamatan Perjalanan Kereta Api Masyarakat Perlintasan Liar

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