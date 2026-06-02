KAI Daop 1 Jakarta Layani Lebih dari 588 Ribu Penumpang Selama Libur Panjang 2026

PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melayani total 588.516 penumpang pada periode libur panjang 2026, mencakup 348.174 keberangkatan dan 335.342 kedatangan. Peningkatan ini menegaskan posisi kereta api sebagai pilihan utama masyarakat untuk bepergian.

KAI Daop 1 Jakarta melayani lebih dari 588 ribu pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal selama libur panjang, menegaskan peran kereta api sebagai pilihan utama masyarakat.

(AntaraNews)Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyatakan bahwa volume keberangkatan pelanggan KAJJ mencapai 300.742 orang. Sementara itu, jumlah kedatangan pelanggan tercatat sebanyak 288.113 orang.

Angka ini menegaskan bahwa kereta api tetap menjadi modaFranoto Wibowo juga menambahkan bahwa tingginya mobilitas ini adalah bukti komitmen KAI dalam menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. KAI Daop 1 Jakarta terus berupaya mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan dengan layanan yang andal. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa liburan.menjadi titik keberangkatan KAJJ paling sibuk di wilayah KAI Daop 1 Jakarta. Stasiun ini melayani sebanyak 114.017 pelanggan yang berangkat menuju berbagai destinasi.

Selain kedua stasiun utama tersebut, beberapa stasiun lain di Daop 1 Jakarta juga mencatat volume keberangkatan yang signifikan. Stasiun Bekasi melayani 43.695 pelanggan, diikuti oleh Stasiun Jatinegara dengan 19.956 pelanggan. Stasiun Cikarang, Karawang, dan Cikampek turut berkontribusi dengan masing-masing 14.018, 5.822, dan 5.664 pelanggan. Pada sisi kedatangan, Stasiun Pasar Senen kembali mendominasi sebagai stasiun tujuan favorit dengan 97.265 pelanggan tiba.

Stasiun Gambir menyusul dengan 92.727 pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di sana. Data ini menunjukkan pola perjalanan yang seimbang antara keberangkatan dan kedatangan di stasiun-stasiun utama KAI Daop 1 Jakarta. Stasiun Bekasi menerima 39.906 pelanggan, sementara Stasiun Jatinegara mencatat 34.323 pelanggan tiba. Stasiun Cikarang, Cikampek, dan Karawang juga menjadi tujuan bagi ribuan pelanggan, dengan masing-masing 12.007, 6.213, dan 5.672 pelanggan.

Angka-angka ini menggambarkan distribusi kedatangan yang luas di berbagai titik di Daop 1 Jakarta. Tidak hanya KA Jarak Jauh, layanan KA Lokal di KAI Daop 1 Jakarta juga mengalami peningkatan mobilitas yang signifikan. Selama periode yang sama, volume pelanggan KA Lokal yang berangkat mencapai 47.432 orang. Angka ini menunjukkan bahwa kereta api lokal juga menjadi pilihan populer untuk perjalanan jarak dekat atau komuter.

Sementara itu, jumlah pelanggan KA Lokal yang tiba tercatat sebanyak 47.229 orang. Stasiun Sukabumi menonjol sebagai stasiun dengan volume pelanggan KA Lokal tertinggi, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Stasiun ini mencatat 23.396 pelanggan berangkat dan 23.253 pelanggan tiba. Stasiun Bogor Paledang juga menunjukkan angka yang impresif dengan 15.734 pelanggan berangkat dan 15.531 pelanggan tiba.

Tingginya angka ini mengindikasikan pentingnya peran KAI Daop 1 Jakarta dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Layanan KA Lokal terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan mobilitas harian dan liburan singkat masyarakat. Secara keseluruhan, selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta melayani sebanyak 348.174 pelanggan keberangkatan dan 335.342 pelanggan kedatangan. Angka ini mencakup gabungan pelanggan KA Jarak Jauh dan KA Lokal.

Franoto Wibowo menegaskan bahwa KAI terus berupaya memberikan pengalaman perjalanan terbaik. KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen untuk menjaga standar keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpangnya. Peningkatan jumlah pelanggan ini menjadi motivasi bagi KAI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api.

Pilihan masyarakat terhadap kereta api sebagai sarana transportasi utama selama libur panjang mencerminkan kepercayaan publik. KAI Daop 1 Jakarta akan terus beradaptasi dengan kebutuhan perjalanan masyarakat. Upaya ini dilakukan demi memastikan setiap perjalanan berjalan lancar dan berkesan.

Sinergi Pemprov dan TNI Perkuat Ketahanan Ekonomi Bengkulu Lewat Gotong RoyongUMKM Kalteng Naik KelasPresiden PrabowoKAI Semarang Layani Lebih dari 229 Ribu Penumpang Selama Libur Idul Adha 2026 PT KAI Daop 4 Semarang mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang selama periode Libur Idul Adha 2026, mencapai 229.345 orang. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi utama.

PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat **jumlah penumpang kereta api libur Paskah** mencapai 340.496 orang, showing tingginya minat masyarakat bepergian menggunakan moda transportasi ini. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah penumpang yang dilayani selama Angkutan Lebaran 2026, mencapai lebih dari 5 juta pelanggan, menegaskan KAI Layani Penumpang Lebaran 2026 dengan optima





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KAI Daop 1 Jakarta Libur Panjang 2026 Penumpang Kereta Api KA Jarak Jauh KA Lokal

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