KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 272 kereta untuk Angkutan Nataru 2026. Franoto Wibowo memastikan sarana layak operasi dengan 943 ribu tiket tersedia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta telah memulai proses perawatan intensif terhadap seluruh sarana prasarana perkeretaapian di Depo Lokomotif Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat, 27 November 2026. Upaya strategis ini dilakukan sebagai langkah antisipasi utama dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi terjadi selama masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Proses Perawatan Teknis Sarana Kereta Api

Franoto Wibowo, selaku Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, menyatakan bahwa tim teknis di Depo Kereta Cipinang sedang menjalankan jadwal perawatan berkala yang sangat komprehensif untuk memastikan keamanan perjalanan. Perawatan ini mencakup serangkaian tahapan teknis mulai dari P1 yang merupakan perawatan bulanan hingga mencapai standar P12 atau perawatan tahunan yang paling menyeluruh.

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Langkah perawatan intensif ini menjadi fondasi utama bagi PT KAI Daop 1 Jakarta untuk menjaga kondisi sarana tetap prima dan terawat dengan baik sebelum memasuki periode operasional padat. Kesiapan fisik kereta api ini langsung berfokus pada aspek keselamatan operasional dan kenyamanan penumpang yang akan menggunakan layanan kereta jarak jauh selama masa liburan akhir tahun.

Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026-2027

Untuk menghadapi masa angkutan yang dijadwalkan berlangsung selama 18 hari terhitung mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027, KAI Daop 1 Jakarta telah mengerahkan 272 rangkaian kereta dan 54 lokomotif. Angka-angka operasional ini menunjukkan kesiapan sumber daya manusia dan mesin yang signifikan untuk melayani ribuan penumpang yang akan bepergian.

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Kerjasama antara KAI Daop 1 Jakarta bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga dilakukan secara ketat untuk melakukan pemeriksaan kelayakan sarana secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kesiapan, kelayakan sarana, serta aspek keselamatan sarana supaya siap operasi dan layak digunakan selama masa angkutan Nataru berlangsung secara aman.

Stok Tiket dan Operasional Perjalanan Kereta Api

Kesiapan sarana tersebut dilakukan seiring dengan proyeksi peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan selama libur Natal dan Tahun Baru. KAI Daop 1 Jakarta menyediakan lebih dari 943 ribu tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh dalam periode tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 262 ribu tiket telah terjual ke publik.

Dengan demikian, masih tersedia kapasitas tempat duduk yang memadai bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api di sisa periode penjualan. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan harian, KAI mengoperasikan 45 perjalanan kereta api reguler dari Stasiun Gambir dan 34 perjalanan reguler dari Stasiun Pasar Senen setiap hari.

Proyeksi Puncak Penumpang dan Imbauan KAI

KAI juga menyiapkan delapan perjalanan kereta api tambahan, terdiri atas tiga perjalanan dari Stasiun Gambir dan lima perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan pemantauan sementara, puncak keberangkatan penumpang diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember 2026.

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Adapun sejumlah tujuan favorit masyarakat meliputi Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember, serta beberapa kota di Jawa Tengah. Franoto mengimbau masyarakat agar mempersiapkan perjalanan sejak dini dengan memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal penjualan resmi lainnya yang bekerja sama dengan KAI.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim teknis menunjukkan bahwa seluruh sarana yang diperiksa berada dalam kondisi baik dan dinyatakan layak operasi. Hal ini memberikan kepastian bagi para calon penumpang bahwa PT KAI telah memenuhi standar keamanan operasional sebelum masa angkutan puncak dimulai secara resmi pada pertengahan Desember 2026.