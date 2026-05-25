KAI Commuter menyesalkan tindak vandalisme berupa pelemparan rangkaian Commuter Line Rangkasbitung

KAI Commuter menyesalkan tindak vandalisme berupa pelemparan terhadap rangkaian Commuter Line Rangkasbitung yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab pada Minggu (24/5) malam. Kejadian pertama menimpa Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1762 sekitar pukul 19.20 WIB, menyebabkan kaca jendela dan pintu penumpang retak. Kejadian kedua terjadi pada Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1783 sekitar pukul 19.44 WIB, mengakibatkan dua kaca pecah pada bagian pintu dan jendela. Petugas pengamanan Stasiun Tenjo dan Stasiun Kebayoran segera menuju lokasi pelemparan untuk menyisir area kejadian guna mencari informasi pelaku pelemparan sekaligus mengamankan jalur KA. Petugas tidak menemukan pelaku pelemparan ataupun orang yang mencurigakan di sekitar lokasi. Untuk menjamin keselamatan pengguna, KAI Commuter melakukan penggantian kaca yang rusak di Stasiun Parung Panjang. KAI Commuter mengharapkan peran aktif dari pemerintah setempat, pemuka masyarakat, dan orang tua untuk selalu mengedukasi warga agar bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta dengan tidak melakukan tindakan vandalisme.

KAI Commuter menyesalkan tindak vandalisme berupa pelemparan terhadap rangkaian Commuter Line Rangkasbitung yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab pada Minggu (24/5) malam. Kejadian pertama menimpa Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1762 sekitar pukul 19.20 WIB, menyebabkan kaca jendela dan pintu penumpang retak.

Kejadian kedua terjadi pada Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1783 sekitar pukul 19.44 WIB, mengakibatkan dua kaca pecah pada bagian pintu dan jendela. Petugas pengamanan Stasiun Tenjo dan Stasiun Kebayoran segera menuju lokasi pelemparan untuk menyisir area kejadian guna mencari informasi pelaku pelemparan sekaligus mengamankan jalur KA. Petugas tidak menemukan pelaku pelemparan ataupun orang yang mencurigakan di sekitar lokasi. Untuk menjamin keselamatan pengguna, KAI Commuter melakukan penggantian kaca yang rusak di Stasiun Parung Panjang.

KAI Commuter mengharapkan peran aktif dari pemerintah setempat, pemuka masyarakat, dan orang tua untuk selalu mengedukasi warga agar bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta dengan tidak melakukan tindakan vandalisme





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KAI Commuter Vandalisme Pelemparan Rangkaian Commuter Line Rangkasbitung Stasiun Tigaraksa Stasiun Tanah Abang Stasiun Tenjo Stasiun Kebayoran Stasiun Parung Panjang Penggantian Kaca Edukasi Anti-Vandalisme Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KAI Daop 9 Jember Catat Lonjakan Penumpang WNA, Probolinggo Jadi Destinasi FavoritJumlah penumpang WNA di KAI Daop 9 Jember melonjak awal 2026. Probolinggo menjadi destinasi favorit, menarik wisatawan mancanegara dengan akses ke keindahan alam Jawa Timur.

Read more »

KAI perkuat angkutan logistik berbasis rel tekan biaya distribusiPT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat angkutan logistik berbasis rel guna menekan biaya distribusi nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta ...

Read more »

KAI Perpanjang Peron dan Kanopi Baru di Stasiun Bogor, Siap Layani KRL 12 Gerbong Juli 2026KAI memperpanjang peron jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor untuk mendukung operasional Commuter Line 12 gerbong mulai Juli 2026.

Read more »

PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan penyekatan perlintasan Sebidang KAI Malang untuk keselamatan bersamaPT KAI Daop 8 Surabaya menyelenggarakan upaya penataan perlintasan Sebidang KAI Malang di 20 titik dengan fokus pada Kota Malang dan Kabupaten Malang, untuk meminimalisir risiko kecelakaan yang melibatkan kereta api dan kendaraan masyarakat.

Read more »