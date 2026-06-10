KAI Catat Kenaikan 14,78 Persen Pelanggan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta

PT Kereta Api Indonesia melaporkan peningkatan signifikan jumlah penumpang Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta pada 2026, menunjukkan kepercayaan publik terhadap transportasi publik yang andal dan terintegrasi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan peningkatan jumlah pelanggan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) pada periode Januari hingga Mei 2026. Data menunjukkan 1,013,574 pelanggan menggunakan layanan tersebut, yang mana angka itu mengalami kenaikan sebesar 14,78 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 883,065 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Commuter Line Basoetta sebagai sarana transportasi yang dapat memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, mobilitas publik terus meningkat dan permintaan akan transportasi yang dapat diandalkan juga terus bertambah.

Commuter Line Basoetta menghubungkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang dengan pusat Kota Jakarta melalui enam stasiun, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Batu Ceper, Rawa Buaya, Duri, BNI City, dan Manggarai. Layanan ini memudahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju berbagai kawasan bisnis, pusat pemerintahan, area komersial, dan jaringan transportasi perkotaan lainnya. Anne menekankan bahwa peran layanan ini semakin penting mengingat Bandara Soekarno-Hatta adalah pintu gerbang udara utama Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menunjukkan bandara tersebut menampung 34,76 juta penumpang dengan 229 ribu pergerakan pesawat selama tahun 2025. Bandara tersebut menjadi hub utama untuk penerbangan domestik dan internasional, menjadikan kebutuhan akan transportasi darurat yang efisien sangat relevan.

Dengan jalur yang terpisah dari lalu lintas jalan raya yang padat, Commuter Line Basoetta memberikan alternatif mobilitas yang lebih terukur dan dapat diandalkan, di mana pelanggan dapat memperkirakan waktu keberangkatan dan kedatangan dengan lebih baik, sehingga perjalanan ke atau dari bandara menjadi lebih nyaman. KAI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi ekspektasi yang terus berkembang. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kenyamanan di stasiun dan di dalam kereta, integrasi antarmoda yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi digital.

Anne menambahkan bahwa transportasi publik yang andal sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat dan kelancaran ekonomi perkotaan. Setiap menit memiliki nilai bagi mereka yang beraktivitas, oleh karena itu KAI berkomitmen untuk menyediakan layanan yang memastikan perjalanan menjadi lebih pasti, nyaman, dan efisien. KAI berharap Commuter Line Basoetta dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghubungkan bandara dengan pusat ibu kota





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