KAI Buka Pemesanan Tiket Kereta Jarak Jauh untuk Keberangkatan 1 Desember 2026

PT KAI membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mulai 1 Desember 2026 melalui aplikasi Access by KAI sebagai persiapan GAPEKA 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mulai 1 Desember 2026. Pemesanan tersebut dibuka pada Minggu (1/11/2026) melalui aplikasi Access by KAI. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026.

GAPEKA 2026 mencakup penyesuaian jadwal, pola perjalanan, dan stasiun pemberhentian. Penyesuaian ini disiapkan agar layanan kereta jarak jauh dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Calon penumpang dapat memantau informasi pemesanan melalui aplikasi tersebut.

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Penambahan Stasiun Pemberhentian Kereta Jarak Jauh

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Minggu bahwa KAI menyesuaikan pola perjalanan dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut mencakup penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan.

Menurut Franoto, penambahan stasiun diharapkan dapat mendukung mobilitas antarkota dan kawasan aglomerasi. Ia juga berharap langkah ini membuka peluang pertumbuhan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sekitar stasiun.

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Dalam konteks transportasi publik, stasiun pemberhentian memiliki peran penting karena menentukan seberapa mudah warga dari berbagai daerah mengakses layanan kereta. Penambahan titik henti dapat memberi pilihan perjalanan yang lebih dekat dengan permukiman dan pusat kegiatan warga.

Pemeriksaan Jadwal dan Tiket Sebelum Keberangkatan

Franoto mengimbau pelanggan untuk memeriksa kembali jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal dan tujuan melalui Access by KAI. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh informasi pada tiket sudah sesuai sebelum berangkat.

Pemeriksaan ulang ini penting karena perubahan jadwal dan stasiun pemberhentian dapat memengaruhi rencana perjalanan. Penumpang yang hendak menggunakan stasiun baru disarankan memastikan layanan tersedia pada tanggal yang dipilih.

Dengan informasi yang lengkap dan akurat, penumpang dapat menghindari kekeliruan data pada tiket yang sudah dipesan. Langkah sederhana ini membantu perjalanan berjalan lebih lancar dan sesuai rencana.

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Konteks Persiapan Layanan Kereta Api 2026

Pembukaan pemesanan jauh hari sebelum keberangkatan memberi waktu bagi penumpang untuk merencanakan perjalanan. Dengan jeda waktu tersebut, calon penumpang dapat menyesuaikan jadwal liburan, kegiatan keluarga, maupun urusan bisnis.

Secara umum, GAPEKA berfungsi sebagai acuan pengaturan perjalanan kereta api. Setiap perubahan dalam grafik tersebut perlu diumumkan kepada publik agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanannya.

Dalam persiapan ini, Access by KAI disebut sebagai sarana untuk pemesanan dan pengecekan informasi perjalanan. Informasi tersebut disampaikan KAI melalui keterangan resmi Daop 1 Jakarta.