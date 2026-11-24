PT KAI Daop 1 Jakarta berhasil membongkar 155 bangunan liar di Tanjung Priok hingga 24 November 2026 dan merelokasi 343 warga ke Hunian Sementara Senen demi keselamatan rel.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama aparat gabungan telah resmi membongkar 155 dari total 180 bangunan liar di bantaran rel Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penertiban ini mencapai angka 86 persen dari target awal dan selesai hingga Selasa, 24 November 2026. Langkah besar ini menjadi bagian integral dari upaya strategis KAI Daop 1 Jakarta untuk memastikan keamanan jalur perkeretaapian dan ketertiban kawasan bantaran rel. Operasi yang melibatkan sinergi multinasional ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset strategis nasional di wilayah metropolitan.

Keberhasilan penertiban ini tidak terlepas dari koordinasi erat antara PT KAI Daop 1 Jakarta dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fokus utama operasi ini adalah menghapus kerawanan sosial dan fisik di sepanjang jalur rel yang telah lama menjadi simpul masalah. Inisiatif ini secara khusus bermula pascaoperasi penggerebekan narkotika oleh Polda Metro Jaya yang bertujuan memutus mata rantai kejahatan dan menghapus stigma negatif masyarakat terhadap kawasan bantaran rel tersebut.

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Mekanisme Bongkar dan Logistik Puing Rel

Proses pembongkaran bangunan liar dilaksanakan secara sistematis untuk meminimalkan gangguan pada aktivitas perkeretaapian sehari-hari. Selama periode pelaksanaan yang berlangsung selama 16 hari sejak 2 November 2026, petugas telah berhasil mengangkut 270 muatan gerbong datar yang penuh berisi material sisa pembongkaran. Seluruh puing hasil runtuhan bangunan tersebut dibawa menggunakan layanan kereta api menuju emplasemen Stasiun Tanjung Priok sebagai titik transit awal. Dari stasiun tersebut, material dibongkar lagi dan dimuat ke dalam truk untuk dialihkan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah ditetapkan. Metode logistik ini dipilih untuk menjaga efisiensi transportasi massal dan mengurangi beban jalan raya akibat truk pengangkut sampah konstruksi.

Relokasi Warga dan Dukungan Sosial

Di samping aspek fisik penertiban, KAI Daop 1 Jakarta juga menjalankan program relokasi kemanusiaan yang masif bagi masyarakat terdampak. Petugas telah berhasil merelokasi 112 kepala keluarga atau setara dengan 343 jiwa dari Kampung Bahari ke Hunian Sementara Senen yang berlokasi di Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat. Penempatan hunian sementara ini dilakukan melalui delapan tahap berturut-turut yang dimulai sejak 9 November 2026. Franoto Wibowo, Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, menegaskan bahwa penyediaan hunian tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial masyarakat terdampak, sejalan dengan program pemerintah untuk menghadirkan tempat tinggal yang aman dan layak. Franoto menjelaskan bahwa penataan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada keselamatan perkeretaapian dan pengamanan aset perusahaan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat terdampak.

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Visi Penghijauan dan Ruang Publik Baru

Setelah proses sterilisasi bantaran rel rampung sepenuhnya, rencana pengembangan kawasan selanjutnya telah ditentukan oleh otoritas lokal. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berencana menata lahan kosong tersebut menjadi ruang terbuka hijau yang asri. Rencananya, area tersebut juga akan difungsikan sebagai fasilitas olahraga umum dan dilengkapi dengan kolam retensi sebagai sarana pencegahan banjir. Langkah konversi lahan ini bertujuan untuk mengubah area yang sebelumnya rawan menjadi aset publik yang bermanfaat bagi warga sekitar. KAI Daop 1 Jakarta mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terus mengawal penataan kawasan Kampung Bahari agar berangsur menjelma menjadi lingkungan yang aman, bersih, dan tertata.

Perusahaan tetap mewaspadai sisa kerawanan yang ada. Hingga saat ini, petugas gabungan masih menyisakan 25 bangunan liar yang akan ditertibkan secara bertahap di masa mendatang. Franoto Wibowo mengingatkan bahwa keberadaan bangunan liar di sekitar jalur kereta api berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat. Melalui penataan ini, PT KAI Daop 1 Jakarta berupaya mewujudkan lingkungan sekitar jalur kereta api yang lebih aman, bersih, dan tertata demi kepentingan bersama dan kelancaran jasa angkutan kereta api nasional.