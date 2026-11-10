KAI Beri Diskon Tiket Kereta 30 Persen untuk Nataru 2026/2027

KAI memberikan diskon tiket kereta ekonomi komersial 30 persen untuk Nataru 2026/2027. Pemesanan sudah dibuka sejak 7 November 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru. Pemesanan tiket dengan tarif diskon tersebut telah dibuka sejak 7 November 2026 untuk keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Program tersebut menjadi bagian dari langkah KAI menyambut lonjakan perjalanan masyarakat pada libur akhir tahun.

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Rincian Diskon Tiket Kereta Api Nataru 2026/2027

Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku khusus untuk kereta api kelas ekonomi komersial. Penumpang yang memesan tiket dengan tarif diskon dapat melakukan perjalanan pada rentang tanggal 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Sebelum melakukan pembayaran, calon penumpang disarankan memeriksa ketersediaan tiket dan jadwal perjalanan dengan tarif diskon. Langkah ini memungkinkan penumpang memastikan kursi dan waktu keberangkatan yang sesuai dengan rencana perjalanan mereka.

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Peran Stimulus Pemerintah dan Pernyataan KAI

Diskon tiket kereta ini merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat. Stimulus tersebut juga diharapkan mendorong mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Bobby Rasyidin menyatakan bahwa pemberian diskon 30 persen untuk kereta ekonomi komersial merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus pemerintah yang juga diterapkan pada periode sebelumnya. Ia menegaskan bahwa besaran diskon tahun ini sama seperti tahun lalu.

Kapasitas Kereta Api Selama Masa Angkutan Nataru

KAI menyiapkan kapasitas angkutan untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa Nataru 2026/2027. Masa angkutan tersebut berlangsung selama 18 hari, mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Bobby Rasyidin mengatakan bahwa secara grup KAI memproyeksikan jumlah pelanggan mencapai 50,4 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 1 persen dibandingkan periode sebelumnya.

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KAI juga menambah frekuensi perjalanan sekitar 2 persen atau setara dengan 41.000 frekuensi. Untuk layanan kereta api antarkota, KAI menyiapkan hampir 3 juta tempat duduk, meningkat sekitar 2 persen.

Dampak bagi Penumpang dan Jadwal Pemesanan

Bagi masyarakat, diskon 30 persen pada kereta ekonomi komersial menjadi peluang untuk menekan biaya perjalanan libur akhir tahun. Penambahan frekuensi dan kursi juga memberi ruang lebih luas bagi penumpang yang berencana bepergian antarkota.

Pemesanan tiket dengan tarif diskon telah berjalan sejak 7 November 2026. Penumpang yang ingin memanfaatkan program ini dapat mengecek jadwal dan ketersediaan tiket di sistem pemesanan KAI sebelum melakukan pembayaran.