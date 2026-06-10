KAI Angkut Lebih dari 21 Juta Ton Batu Bara Januari-Mei 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan pengangkutan batu bara sebesar 21.563.901 ton selama lima bulan pertama 2026. Kinerja tersebut mencerminkan peran penting moda kereta api dalam mendukung distribusi komoditas strategis dan kelancaran rantai pasok nasional.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengangkut 21.563.901 ton batu bara dari Januari hingga Mei 2026. Sebagian besar layanan beroperasi di Sumatera Selatan, pusat produksi batu bara nasional.

Jaringan perkeretaapian terhubung dengan kawasan industri dan pelabuhan, memungkinkan distribusi teratur dan efisien. Volume Mei 2026 sendiri mencapai 4.932.853 ton. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan peran penting kereta api dalam logistik nasional. Moda rel memiliki kapasitas besar dan operasional terjadwal, menjadikannya andalan untuk komoditas strategis.

KAI berfokus pada kelancaran rantai pasok, keandalan, dan efisiensi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan operasional, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mendukung distribusi energi dan memperkuat konektivitas logistik nasional. Angkutan batu bara menjadi layanan utama yang terus dikembangkan menjawab kebutuhan pelanggan yang berkembang





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KAI Batu Bara Logistik Transportasi Rel Sumatera

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