Kaesang Bertemu Herman Deru, Prediksi Timnas Indonesia Meleset, dan Kasus Korupsi MBG Terus Diperdalam

Kumpulan berita berbagaitopik: pertemuan Kaesang dengan Herman Deru di Palembang, prediksi Kaesang tentang Timnas yang meleset, pengungkapan kejahatan jalanan oleh Polda Sumsel, persiapan Operasi Patuh 2026, kasus korupsi MBG di BGN yang melibatkan Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya, serta video viral polisi aniaya badut dan kemenangan Timnas Indonesia atas Oman.

Pertemuan antara Kaesang dengan Herman Deru di Palembang menjadi sorotan karena melibatkan putra Presiden dan tokoh politik Sumsel. Pertemuan ini berlangsung di The Sultan Convention Center dalam rangka Rakorwil dan pelantikan pengurus PSI di Sumsel.

Kaesang, yang hadir bersama Heri Amalindo, Rusdi Masse, dan Fenty Noverita, sempat berbagi prediksi tentang pertandingan Timnas Indonesia versus Oman yang ternyata meleset karena Timnas Indonesia justru menang 3-0. Kunjungan Kaesang ke Palembang juga memperkuat konsolidasi internal PSI menjelang kontestasi politik mendatang. Sementara itu, Polda Sumsel mengungkap ratusan kasus kejahatan jalanan Mei 2026 dan mempersiapkan Operasi Patuh 2026 mulai 8 Juni.

Di linha lain, kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN terus diperdalam dengan pencentikan tersangka Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang kenaikan harta drastis. Sony Sonjaya kini bersiap menjadi Justice Collaborator. Presiden Prabowo menilaiNanik S Deyang memiliki karakter kepemimpinan tegas dan telah menerapkan SOP di BGN. Terdapat juga video viral oknum polisi diduga menganiaya badut yang sudah diselesaikan damai.

Di bidang olahraga, strategi John Herdman membawa kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Oman. Di Surabaya, sebuah minibus nyemplung ke saluran air di Jalan Ahmad Yani. Turnamen bergengsi dibuka oleh Andre Rosiade bersama Ketua Pengurus Provinsi





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