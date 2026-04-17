Kadis ESDM Jatim Tersangka Kasus Pungli Perizinan Tambang

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim berinisial AM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait perizinan tambang. Dua pejabat lain turut ditetapkan sebagai tersangka.

Penyelidikan mendalam oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah membuahkan hasil yang signifikan dengan ditetapkannya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim berinisial AM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait perizinan tambang. Penegasan status tersangka ini merupakan puncak dari serangkaian penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik, baik di kantor Dinas ESDM Jawa Timur maupun di kediaman pihak-pihak yang diduga terlibat.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, dalam keterangan persnya di Surabaya pada Jumat, menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul dan hasil pemeriksaan yang komprehensif. Tidak hanya AM, dua pejabat lain juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur berinisial OS dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H.

Penyelidikan ini mengungkap adanya praktik penyimpangan serius dalam proses penerbitan izin. Diduga kuat, pemohon izin yang enggan memberikan sejumlah uang akan mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin, meskipun seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi secara lengkap. Hal ini mengindikasikan adanya permainan dalam birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat dengan profesional dan transparan.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka dilaporkan bervariasi, dengan besaran uang yang diminta bergantung pada jenis perizinan dan statusnya, apakah itu perpanjangan atau izin baru. Untuk perpanjangan izin tambang, pungutan liar berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta, sementara untuk izin tambang baru, jumlahnya bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp200 juta. Lebih lanjut, untuk perizinan pengusahaan air tanah, pemohon yang ingin memperpanjang izin harus merogoh kocek sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dan untuk izin baru, jumlahnya melonjak menjadi Rp50 juta hingga Rp80 juta.

Angka-angka ini menunjukkan skala praktik korupsi yang cukup mengkhawatirkan dan merugikan banyak pihak, terutama para pelaku usaha yang bergantung pada izin tersebut untuk menjalankan aktivitasnya. Skema pungli ini tentu saja menghambat iklim investasi dan berusaha di Jawa Timur, serta menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Tim penyidik mengungkapkan bahwa proses investigasi ini dilakukan secara senyap dan terencana, berawal dari laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa dirugikan oleh praktik ini. Berbekal laporan tersebut, tim penyidik melakukan pengumpulan bukti awal yang akhirnya mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

Temuan awal menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya sebatas pungutan liar, tetapi juga mencakup gratifikasi dan bahkan unsur pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat di instansi tersebut. Tindakan ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan menimbulkan dampak negatif yang luas bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak tegas dan profesional dalam memberantas praktik korupsi seperti ini, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas, serta demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal yang kuat di setiap instansi pemerintahan dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan segala bentuk penyimpangan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel





antaranews

Pungli Izin Tambang ESDM Jatim Korupsi Kejati Jatim

