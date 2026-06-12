Kabupaten Penajam Paser Utara Disebut sebagai Lokasi Prioritas Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi

Pemerintah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai salah satu lokasi prioritas pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan melahirkan generasi muda unggul serta kompetitif. SNT menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu dengan layanan gratis dan inklusif. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan 20 hektare di Kecamatan Babulu untuk pembangunan yang diharapkan dimulai tahun ini.

Pemerintah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai salah satu lokasi prioritas pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ( SNT ) guna memperluas akses pendidikan berkualitas . Program ini diharapkan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan melahirkan generasi muda yang unggul serta kompetitif.

SNT merupakan sekolah unggul non-asrama yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu, dengan layanan inklusif dan gratis. Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menekankan bahwa SNT bukan sekadar infrastruktur, melainkan komitmen bersama yang berkelanjutan lintas generasi. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas sekitar 20 hektare di Kecamatan Babulu yang diusulkan ke Kemendikdasmen, diharapkan memenuhi standar kelayakan agar pembangunan dapat dimulai tahun ini.

Bupati Mudyat Noor menegaskan kesiapan daerah mendukung upaya pusat untuk pendidikan merata, inklusif, dan berdaya saing. Rencananya, tim Kemendikbasmen akan segera melakukan pengecekan dan verifikasi lahan untuk SNT di seluruh daerah. Larangan pengambilan konten tertentu juga disebut. Tebingnya panjangnya dibikin panjangnya maksimal 2500 karakter atau lebih, jadi perlu dikembangkan





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Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Pendidikan Berkualitas Kalimantan Timur Penajam Paser Utara

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