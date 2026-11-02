Kabinet Kerja Bahlil Reorganisasi Besar-Besaran di Kementerian ESDM dan BPH Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merombak struktur organisasi dengan melantik sejumlah direktur jenderal dan pejabat eselon satu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi melantik Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ( Dirjen Gatrik). Langkah ini merupakan bagian dari upaya perombakan jabatan strategis di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Pelantikan tersebut menandai awal dari restrukturisasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di sektor energi nasional.

Rotasi Pejabat Dirjen Ketenagalistrikan dan EBTKE

Reorganisasi tidak hanya berhenti pada penunjukan Dirjen Gatrik baru. Bahlil juga melakukan pergeseran jabatan yang signifikan bagi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Harris, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen EBTKE, kini ditunjuk menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Pergeseran ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi antara program ketenagalistrikan dan energi terbarukan.

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Ariana Soemanto, yang sebelumnya dipercaya sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, resmi ditunjuk menjadi Sekretaris Ditjen EBTKE. Perubahan struktur ini juga mencakup Ahmad Amiruddin. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, kini ia menduduki jabatan Direktur Energi Baru di Ditjen EBTKE. Penataan ulang ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia.

Perubahan Struktur Organisasi Ditjen Migas dan Inspektorat

Di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), terjadi pula rotasi pejabat yang cukup masif. Agung Kuswardono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, kini ditunjuk menjadi Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Langkah ini diambil untuk memperkuat aspek pembinaan dalam pengelolaan kebijakan sektor migas.

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Di posisi yang ditinggalkan oleh Agung, Sugiarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya, kini mengisi jabatan sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, Diyan Wahyudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Perencana Ahli Madya, dipercaya menjadi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pergeseran ini menandai perubahan dinamika kepemimpinan di sektor hulu dan hilir migas.

Reorganisasi juga menyasar Inspektorat Jenderal ESDM. Maompang Harahap, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur III, kini menjadi Inspektur II. Sementara itu, Bobby Irawan dilantik secara resmi menjadi Inspektur III. Perubahan dalam struktur pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi audit dan pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM secara lebih komprehensif.

Rotasi Kepala Badan Pengembangan SDM dan BPH Migas

Perubahan struktur jabatan juga menimpa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral. Hendra Gunawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, ditunjuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Penunjukkan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur di sektor energi.

R.R. Nur Widyasari, yang sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, kini diangkat menjadi Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pelantikan dan perombakan ini menandai upaya strategis pemerintah untuk menata ulang kepemimpinan di sektor energi. Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya untuk mendukung ketahanan energi nasional.