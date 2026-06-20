Kabar Pemadaman Listrik Total di Jawa dan Bali Ditetapkan Sebagai Hoaks

PT PLN (Persero) menegaskan bahwa kabar pemadaman listrik total selama tiga hari di Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Informasi tersebut beredar di media sosial dan aplikasi percakapan, menyebutkan bahwa akan terjadi pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali pada 22 hingga 25 Juni 2026 yang mengakibatkan pemadaman listrik selama sekitar tiga hari.

Unggahan poster yang beredar di media sosial mengenai pemadaman listrik selama 3 hari di Jawa dan Bali, PT PLN (Persero) menegaskan bahwa kabar tersebut adalah informasi palsu atau hoax.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa akan terjadi pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali pada 22 hingga 25 Juni 2026 yang mengakibatkan pemadaman listrik selama sekitar tiga hari. Seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar 3 hari non-stop. Namun, PT PLN (Persero) memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PT PLN (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali yang akan mengakibatkan pemadaman selama 3 hari nonstop adalah tidak benar atau hoaks. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial, grup percakapan, maupun unggahan tidak resmi.

Masyarakat juga diminta untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk memperoleh informasi terkait layanan kelistrikan, jadwal pemeliharaan, gangguan listrik, maupun operasional PLN, masyarakat disarankan hanya mengacu pada kanal komunikasi resmi PLN. Pihak PLN menegaskan, seluruh informasi resmi terkait layanan ketenagalistrikan akan disampaikan melalui saluran resmi perusahaan.

Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu pemadaman listrik total selama tiga hari di Jawa dan Bali karena informasi tersebut dipastikan hoaks dan tidak berasal dari PT PLN (Persero)





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Pemadaman Listrik Jawa Dan Bali Hoaks PT PLN (Persero)

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