Kabar Gembira! Kondisi Mama Amy Berangsur Membaik dan Telah Kembali ke Indonesia

Raffi Ahmad membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan ibunya, Amy Qanita atau Mama Amy, setelah menjalani perawatan medis di Singapura. Dalam keterangannya, Raffi menyebut kondisi Mama Amy berangsur pulih dan telah kembali ke Indonesia, meskipun kontrol medis lanjutan tetap diperlukan. Raffi memohon doa dari masyarakat untuk kesembuhan ibundanya.

Suami dari Nagita Slavina ini menjelaskan dengan detail bahwa kondisi Mama Amy saat ini sudah jauh lebih stabil dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dalam pernyataannya di Studio Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Jumat malam (19 September 2025), Raffi Ahmad menyampaikan, Alhamdulillah, kondisi Mama Amy sudah berangsur membaik. Memang kemarin ada beberapa komplikasi, seperti masalah saraf kejepit dan pengapuran. Kami mohon doa dari semua pihak agar Mama Amy segera pulih sepenuhnya. Ditambahkannya pula, Meskipun demikian, Mama Amy harus kembali ke Singapura untuk keperluan kontrol medis secara berkala. Saat ini, Mama Amy sudah kembali ke Indonesia, namun kami harus bolak-balik ke Singapura untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol. Pilihan perawatan di Singapura, lanjut Raffi, didasarkan pada pertimbangan untuk mendapatkan penanganan medis terbaik bagi Mama Amy. Proses perawatan intensif di Singapura berlangsung selama hampir satu minggu. Ia menjelaskan singkat, Kemarin Mama Amy menjalani perawatan hampir seminggu penuh. Walaupun telah kembali ke Indonesia, Raffi menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol medis lanjutan dari tim dokter yang menangani Mama Amy. Perjalanan bolak-balik ke Singapura akan menjadi bagian penting dari proses pemulihan kesehatan sang ibunda. Ya, nanti akan ada perjalanan pulang-pergi untuk kontrol, jelas Raffi. Raffi juga memastikan bahwa Mama Amy kini telah berada di kediamannya di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad tak lupa memohon doa dari seluruh masyarakat agar ibunya segera pulih sepenuhnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan perjalanan untuk berobat. Ayah dari tiga orang anak ini berharap agar seluruh proses pemulihan Mama Amy dilancarkan. Semoga Mama Amy cepat sembuh dan tidak perlu sering-sering bepergian lagi untuk berobat. Sekarang Mama Amy sudah berada di rumah, pungkas Raffi Ahmad dengan nada penuh harap





