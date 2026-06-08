Kabar Duka Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci

Delapan jamaah haji Aceh meninggal dunia di Makkah akibat masalah kesehatan, menimbulkan duka mendalam bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh.

Kabar duka menghampiri jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Seorang dokter petugas kloter 38 Debarkasi Makassar, Ikbal Ismail , meninggal di Mekkah . Ia berharap tidak ada lagi jemaah haji yang meninggal dunia selama proses kepulangan.

Ikbal mengimbau kepada jemaah haji yang akan pulang untuk menjaga kesehatan.

'Kami harap jemaah haji yang masih ada di Saudi tetap sehat, jaga kesehatan agar dapat kembali ke tanah air dengan aman, sehat dan meraih haji mabrur di sana,' katanya. Enam jamaah haji asal Jawa Timur mengalami penundaan kepulangan ke Tanah Air karena sakit dan masih dirawat di Arab Saudi. PPIH Debarkasi Surabaya memastikan penanganan terbaik untuk kepulangan jamaah haji Jatim yang tertunda.

Jumlah jamaah haji Aceh meninggal dunia di Makkah akibat masalah kesehatan bertambah menjadi delapan orang, menimbulkan duka mendalam bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Merangin, Jambi, Imam Suwarno Kariyo Rejo, dilaporkan meninggal dunia di Makkah akibat serangan jantung. Simak detail penyebab dan proses penanganan jenazah jamaah haji Jambi ini. Ketua PPIH Embarkasi Makassar Ikbal Ismail menyampaikan duka cita meninggalnya jemaah haji kelompok terbang (kloter) 24 Embarkasi Makassar asal Ambon.

Innalilahi Wainnailahi Rojiun, Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin Wafat di Tanah Suci. Menurut Dahnil, jumlah jamaah yang meninggal tahun ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada musim haji 2025 lalu. Seorang calon haji asal Bengkulu, Tukiman Sadi Kromo Karso, wafat di Madinah akibat serangan jantung. Kemenhaj mengimbau seluruh calon haji untuk menjaga kesehatan selama beribadah di Tanah Suci.

Kisah Haru Nurdin, Berangkat Haji Berdua Pulang Hanya Bawa Koper Bertuliskan Nama Ibunda. Tiga Jemaah Haji Embarkasi Makassar Wafat di Tanah Suci, Total 8.635 Sudah Diberangkatkan. Secara keseluruhan, hingga saat ini PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 8.635 jemaah dari 22 kelompok terbang (kloter) ke Tanah Suci. Viral Paspor Diduga Milik Jemaah Haji Berserakan di Halte Bus BSD Tangerang Selatan, Imigrasi Turun Tangan Selidiki.

Ketua PPIH Debarkasi Medan menegaskan bahwa kemabruran haji tidak hanya diukur dari ritual di Tanah Suci, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku jemaah setelah kembali ke daerah asal, memicu rasa penasaran akan makna haji yang sesungguhnya. Proses kepulangan jemaah haji Indonesia terus dipantau Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Simak pentingnya mematuhi aturan penerbangan haji demi kelancaran dan kenyamanan perjalanan kembali ke Tanah Air. 358 Jemaah Haji Kloter Pertama Mendarat di Bandara Adi Soemarmo Solo, Begini Alur Pemeriksaannya.

Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi Banjarmasin Berlanjut, 1.075 Jemaah Telah Tiba di Tanah Air. Proses Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar, ribuan jemaah telah kembali ke tanah air, namun kabar duka juga menyelimuti rombongan haji tahun ini. Jamaah haji Indonesia mulai memadati Pasar Kakiyah Makkah, dijuluki 'Tanah Abang-nya Makkah', untuk berburu cendera mata khas haji dengan harga terjangkau sebelum kembali ke tanah air.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jambi telah menyiapkan skema ringkas untuk menyambut kepulangan jamaah haji Jambi, memastikan kelancaran dan menghindari penumpukan di Asrama Haji. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Garut mengonfirmasi kesehatan prima seluruh jamaah haji asal Garut, Jawa Barat, jelang kepulangan ke Indonesia yang dijadwalkan pada 17 Juni 2026. Delapan jamaah haji Lampung wafat di Tanah Suci, dua sebelum ibadah haji. Kanwil Kemenag Lampung memastikan mereka akan mendapatkan asuransi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan Haji di Madinah untuk menyambut jemaah gelombang kedua yang berpotensi kelelahan setelah Armuzna, memastikan layanan prima





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