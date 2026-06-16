Kabar Buruk Untuk Inggris: Trevoh Chalobah Siap Mengisi Kekosongan Livramento

Kabar buruk ini datang di saat yang paling tidak diinginkan karena hanya 24 jam sebelum The Three Lions memulai kampanye. Dikutip dari Mirror, bek Chelsea, Trevoh Chalobah, kini bersiap mendapat panggilan darurat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Livramento dalam skuad 26 pemain Inggris.

Kabar buruk ini datang di saat yang paling tidak diinginkan karena hanya 24 jam sebelum The Three Lions memulai kampanye. Dikutip dari Mirror, bek Chelsea, Trevoh Chalobah , kini bersiap mendapat panggilan darurat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Livramento dalam skuad 26 pemain Inggris .

Jika pemanggilan itu terealisasi, keputusan itu cukup mengejutkan mengingat posisi alami Chalobah adalah bek tengah, bukan bek sayap. Cedera betis yang dialami Livramento di Piala Dunia 2026 sejatinya hanya satu dari rangkaian panjang masalah fisik yang menghantui kariernya. Livramento hanya tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier musim ini, dengan masalah hamstring yang membuatnya absen sekitar 55 hari antara Januari dan Maret 2026, sementara sejumlah masalah lutut turut mengganggu ritme penampilannya sepanjang musim.

Meski dibayangi cedera, Tuchel tetap mempercayakan posisi tersebut kepada Livramento sebagai pelapis utama Reece James. Pemanggilan Livramento ke Piala Dunia sejatinya menegaskan posisinya sebagai opsi kedua di sektor bek kanan, dengan Reece James tetap menjadi pilihan pertama Thomas Tuchel. Dengan absennya Livramento, opsi Tuchel di sektor bek sayap semakin terbatas. Saat ini Inggris masih memiliki Reece James, Nico O'Reilly, dan Djed Spence sebagai pilihan bek sayap, sementara Jarell Quansah dan Dan Burn bisa difungsikan sebagai pengganti jika dibutuhkan.

Sementara itu, nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, dan Luke Shaw memang tidak diikutsertakan dalam skuad yang dibawa Tuchel ke Amerika Serikat. Drama visa Timnas Iran di Piala Dunia 2026 makin runyam. Mehdi Torabi terancam absen di laga berikutnya, Taremi sempat ditahan di LAX usai imbang lawan Selandia Baru. FIFA akhirnya buka suara terkait tuduhan rasisme yang menyeret nama wasit asal Australia, Shaun Evans, di Piala Dunia 2026.

Setelah melakukan investigasi, badan sepak bola CEO baru Juventus, Giovanni Carnevali, langsung memberikan rekrutan pada hari pertamanya bekerja. Dia berhasil mempermanenkan Jeremie Boga dari OGC Nice. AC Milan diharapkan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Setidaknya, ada dua posisi yang memerlukan pemain baru di musim kompetisi 2026-2027 mendatang.

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