KA Jarak Jauh Berhenti di Jatinegara: Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas Saat TNI AD Fair

PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian jadwal sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dengan pemberhentian di Stasiun Jatinegara pada 20 September 2025. Kebijakan ini untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas terkait penyelenggaraan 'TNI AD Fair' di kawasan Monas.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan penyesuaian operasional sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dan tiba di Stasiun Gambir. Penyesuaian ini dilakukan dengan pemberhentian luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara pada Sabtu, 20 September 2025, bertepatan dengan pelaksanaan 'TNI AD Fair' 2025 di kawasan Monumen Nasional ( Monas ).

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang dan mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas yang diperkirakan akan terjadi di sekitar Stasiun Gambir dan kawasan Monas. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mengakibatkan penumpang tertinggal kereta. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa rekayasa pola operasi ini adalah bagian dari upaya proaktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa kereta api. Keputusan ini juga merupakan bentuk koordinasi antara PT KAI dengan pihak terkait dalam rangka menyukseskan kegiatan 'TNI AD Fair' 2025, sekaligus menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang kereta api. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini, Ixfan menekankan pentingnya bagi para penumpang untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka. Penumpang diimbau untuk memanfaatkan fasilitas dan akses alternatif yang tersedia di Stasiun Jatinegara sebagai lokasi pemberhentian luar biasa. Hal ini akan membantu penumpang menghindari potensi kesulitan dalam mengakses Stasiun Gambir di tengah kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi. Ixfan juga mengingatkan penumpang untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai perubahan jadwal dan stasiun pemberhentian melalui saluran resmi PT KAI, seperti aplikasi KAI Access, situs web resmi, atau media sosial resmi perusahaan. Beberapa kereta api jarak jauh yang mengalami pemberhentian luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir meliputi: KA 6 (Argo Semeru), KA 50F (Purwojaya), KA 132 (Parahyangan), KA 46 (Taksaka), KA 2 (Argo Bromo Anggrek), KA 16 (Argo Dwipangga), KA 118 (Gunungjati), KA 7006 (Batavia), KA 40 (Sembrani), KA 62 (Manahan), KA 122 (Cakrabuana), KA 58F (Purwojaya), KA 44 (Taksaka), KA 38 (Brawijaya), KA 8 (Bima), KA 36 (Gajayana), KA 124 (Cakrabuana), KA 42 (Sembrani), KA 32 (Pandalungan), KA 4 (Argo Bromo Anggrek), KA 14 (Argo Lawu), KA 54 (Purwojaya), KA 48 (Taksaka), KA 120 (Gunungjati), KA 64 (Manahan), dan KA 30F (Argo Anjasmoro). Sedangkan, kereta api jarak jauh yang mengalami BLB di Stasiun Jatinegara untuk kedatangan dari Stasiun Gambir meliputi: KA 45 (Taksaka), KA 15 (Argo Dwipangga), KA 3 (Argo Bromo Anggrek), KA 53F (Purwojaya), KA 141F (Parahyangan Fakultatif), KA 43 (Taksaka), KA 13 (Argo Lawu), KA 1 (Argo Bromo Anggrek), dan KA 123 (Cakrabuana) dan KA 47 (Taksaka). PT KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru dan memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh penumpang. Pengaturan operasional ini diharapkan dapat meminimalisir dampak kemacetan dan memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman bagi para penumpang kereta api di tengah pelaksanaan kegiatan berskala besar. Kebijakan ini juga menunjukkan kesiapan PT KAI dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran kegiatan publik dan tetap memberikan pelayanan transportasi publik yang optimal





