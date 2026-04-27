KA Argo Bromo Anggrek Tabrak Commuter Line di Bekasi Timur, Investigasi Dijalankan

Kereta Api Argo Bromo Anggrek mengalami tabrakan dengan Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. KAI Daop 1 Jakarta melakukan evakuasi dan penanganan korban, serta investigasi penyebab kecelakaan.

Kecelakaan tragis terjadi pada Senin malam, 27 April 2026, di emplasemen Stasiun Bekasi Timur , melibatkan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line . Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran dan respons cepat dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, yang segera mengerahkan tim evakuasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk penanganan korban dan pemulihan jalur kereta api .

KA Argo Bromo Anggrek dengan nomor PLB 4B, yang melayani rute Gambir–Surabaya Pasar Turi, mengalami tabrakan dengan Commuter Line PLB 5568A yang beroperasi antara Kampung Bandan–Cikarang. Dampak dari kecelakaan ini cukup signifikan, mengharuskan KAI untuk mengambil langkah-langkah darurat guna memastikan keselamatan penumpang dan mengembalikan operasional kereta api secepat mungkin. Franoto Wibowo, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa proses evakuasi rangkaian kereta dan penanganan korban menjadi prioritas utama.

Beliau menegaskan komitmen KAI untuk berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal. Untuk mempercepat pemulihan jalur, petugas di lapangan bekerja sama erat dengan pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi kejadian secara menyeluruh. Selain itu, langkah penting yang diambil adalah penonaktifan aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung–Bekasi Timur, termasuk area emplasemen Bekasi Timur. Pemadaman listrik ini dilakukan demi menjamin keselamatan tim penolong selama proses evakuasi berlangsung.

Manajemen KAI Daop 1 Jakarta telah mengerahkan seluruh petugas yang tersedia untuk menormalisasi lintas yang terdampak kecelakaan. Investigasi mendalam juga sedang dilakukan oleh tim internal KAI untuk mengungkap penyebab utama kecelakaan dan mendata jumlah perjalanan kereta yang terganggu akibat insiden ini. Kecelakaan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya keselamatan dalam operasional perkeretaapian. KAI juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan keselamatan di area jalur rel.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur perkeretaapian. Kecelakaan ini bukan hanya berdampak pada operasional kereta api, tetapi juga menimbulkan trauma bagi para penumpang dan keluarga korban. KAI memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga mereka, serta berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai perkembangan penanganan kecelakaan ini.

Selain itu, KAI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan prosedur operasional untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Upaya pemulihan jalur kereta api terus dilakukan secara intensif, dengan harapan operasional kereta api dapat kembali normal dalam waktu dekat. KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kecelakaan ini dan berterima kasih atas pengertian dan dukungan dari masyarakat





Kereta Api Kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek Commuter Line Bekasi Timur

