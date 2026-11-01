Juventus vs Napoli: Spalletti Ubah Skema Taktik Hadapi Allegri

Luciano Spalletti mengubah strategi Juventus hadapi Napoli di Allianz Stadium. Napoli taklukkan tanpa Hojlund dan Milinkovic karena cedera serta demam.

Seluruh perhatian pada petang hari Minggu ini tertuju ke Allianz Stadium, yang menjadi tuan rumah laga yang dinanti antara Juventus dan Napoli, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Serie A Italia. Kedua tim besar dari Italia ini bersiap menghadapi tekanan besar dalam persaingan liga yang sengit.

Spalletti Ubah Strategi Juventus Hadapi Napoli

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utama, baik dari segi personel maupun skema taktik, dalam upaya menemukan solusi yang bisa mengembalikan tim ke jalur yang benar. Tim Bianconeri sedang mencari cara untuk pulih dari performa yang kurang memuaskan di musim ini.

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Juventus saat ini tidak sedang berada dalam periode terbaiknya, setelah kekalahan dari Genoa menambah tekanan pada tim dan memicu lebih banyak pertanyaan seputar penampilan serta hasil-hasilnya. Kekalahan tersebut menjadi tanda bahaya bagi manajemen dan pelatih untuk segera mengambil langkah tegas.

Dalam upaya meredam situasi dan menata ulang segalanya, klub memberikan para pemainnya periode istirahat selama beberapa hari terakhir. Langkah ini diambil sebelum menggelar diskusi di dalam ruang ganti, dengan tujuan melewati dampak kegagalan terakhir dan bersiap dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Napoli.

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Spalletti dan para pemainnya dituntut untuk menunjukkan karakter tim serta semangat juangnya, dalam ujian penting yang bisa menjadi peluang untuk mengembalikan kepercayaan diri menghadapi lawan yang kuat. Mereka perlu membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di puncak klasemen Serie A.

Allegri Atur Kekuatan Napoli Tanpa Hojlund

Di sisi lain, Napoli memasuki laga ini di bawah komando pelatihnya Massimiliano Allegri, di tengah kondisi tak biasa yang memaksanya melakukan beberapa penyesuaian pada susunan pemainnya. Kehilangan pemain kunci membuat Allegri harus berpikir keras dalam menyusun lini pertahanan dan serangan.

Rasmus Hojlund absen karena mengalami demam, sementara Allegri memutuskan untuk tetap menempatkan Amir Rrahmani di bangku cadangan, di saat Milinkovic absen dari pertandingan karena cedera otot. Kondisi fisik para pemain ini sangat mempengaruhi opsi taktik yang bisa digunakan di lapangan.

Para pendukung Bianconeri meneriakkan yel-yel mereka berkali-kali, dalam pesan yang jelas kepada para pemain dan jajaran pelatih, bahwa dukungan suporter masih hadir. Namun sebagai imbalannya mereka menanti reaksi kuat di dalam lapangan, yang mencerminkan keinginan mereka untuk melewati fase sulit ini.

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Sambutan meriah dari para suporter yang antusias memberi semangat kepada para pemain, tanpa melontarkan cemoohan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil belum memuaskan, basis pendukung Juventus masih solid dan berharap pada perubahan positif dalam laga melawan Napoli ini.