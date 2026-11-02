Juventus vs Napoli 1-0: Kerim Alajbegovic Jadi Pembeda di Turin

Kerim Alajbegovic mencetak gol penentu kemenangan Juventus 1-0 atas Napoli di Serie A pada 1 November 2026.

Perhelatan Serie A antara Juventus dan Napoli di Turin, Italia, pada Minggu, 1 November 2026, berakhir dengan kemenangan telak bagi tuan rumah dengan skor 1-0. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Allianz ini menjadi sorotan media olahraga karena performa gemilang pemain kunci yang menjadi penentu jalannya laga. Kemenangan ini menambah poin penting bagi Juventus di klasemen sementara kompetisi Italia.

Performa Kerasukan Juventus Maksimal

Guglielmo Vicario tampil sangat stabil di garis gawang dengan meraih nilai 7 dari para pengamat. Kiper berjulung Italia ini hanya perlu menghadapi satu tembakan tepat sasaran dari tim lawan sepanjang 90 menit permainan. Ia menjaga ketenangan di bawah tekanan dan menjadi kunci utama dalam menjaga struktur pertahanan Juventus agar tetap solid.

Also read Rapor pemain Juventus vs Napoli: Kerim Alajbegovic dan Jérémie Boga pastikan kemenangan penting di Allianz Stadium

Di lini belakang, Gleison Bremer tampil sebagai pemain terbaik dengan nilai 8. Bek asal Brasil tersebut mencatatkan 10 intervensi defensif yang krusial. Dominasinya dalam duel udara dan kemampuan menggagalkan ancaman serangan Napoli menjadi alasan utama mengapa lini pertahanan lawan tidak pernah menemukan ruang kosong yang layak.

Pierre Kalulu dan Jhon Lucumi juga memberikan kontribusi penting dengan masing-masing memperoleh nilai 7. Kalulu menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam mengawal sisi kanan pertahanan. Sementara itu, Lucumi menjaga keseimbangan lini belakang hingga ia digantikan pada menit ke-72 karena pertimbangan taktikal pelatih.

Juan Cabal menjalankan tugas di sisi kiri dengan nilai 6. Meskipun ia menjalankan tugas bertahan dengan baik, ia tidak terlalu banyak memberikan kontribusi dalam fase serangan balik timnya. Peran utamanya adalah menutup jalur umpan lawan di sayap kiri agar tidak menjadi ancaman serius.

Advertisement

Midfielder Juventus Dominan Secara Taktis

Douglas Luiz tampil menonjol di lini tengah dengan nilai 8 dari para pengamat. Ia berperan sebagai pengatur tempo permainan Juventus dan mencatatkan 62 operan akurat dari 71 percobaan. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh pemain Juventus dan menunjukkan kontrol penuh atas penguasaan bola.

Teun Koopmeiners memperoleh nilai 7 berkat kemampuannya menghubungkan lini tengah dan depan. Ia juga memberikan ancaman melalui sundulan yang memaksa Alex Meret, kiper Napoli, melakukan penyelamatan penting. Kontribusinya dalam membangun serangan menjadi jembatan vital antara pertahanan dan penyerang.

Weston McKennie mendapat nilai 6 setelah memberikan energi tinggi melalui bola udara. Namun, ia gagal memaksimalkan peluang pada menit ke-10 sebelum digantikan saat jeda. Kehadirannya memberikan variasi serangan, meskipun eksekusi akhirnya kurang tepat sasaran.

Federico Gatti yang masuk pada babak kedua mendapat nilai 7. Ia memperkuat pertahanan sekaligus membantu serangan tim. Keberadaannya di lapangan memberikan stabilitas tambahan di lini tengah yang sering kali kosong akibat serangan balik Napoli.

Kerim Alajbegovic dan Jero Boga Menentukan Nasib

Kerim Alajbegovic adalah pemain terbaik pertandingan dengan nilai 9. Ia menjadi pemain paling aktif yang mengancam pertahanan Napoli sepanjang laga. Statistiknya mencatatkan empat tembakan, dengan dua di antaranya tepat sasaran menuju gawang lawan. Aksi agresifnya menjadi tekanan konstan yang membuat bek Napoli kewalahan.

Gol yang dicetaknya pada menit ke-70 menjadi titik balik yang menentukan jalannya pertandingan. Gol tersebut memecah kebuntuan dan membuat Napoli harus mengejar ketertinggalan. Tekanan mental ini akhirnya membuat lini pertahanan Napoli goyah di babak kedua.

Advertisement

Jeremie Boga tampil efektif setelah masuk menggantikan Alajbegovic pada menit ke-72. Ia mendapat nilai 8 berkat gol spektakuler yang dicetaknya pada menit ke-87. Gol kedua ini menegaskan kemenangan Juventus dan menutup kemungkinan comeback dari Napoli.

Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade masing-masing memperoleh nilai 6. Keduanya berusaha keras membuka ruang di lini depan, tetapi kesulitan mendapatkan peluang bersih di hadapan pertahanan Napoli yang kompak. Upaya mereka memberikan tekanan, namun belum cukup untuk menambah jumlah gol.

Edon Zhegrova mendapat nilai 6 setelah memberikan energi tambahan dari bangku cadangan. Lloyd Kelly juga mendapat nilai 6 setelah membantu menjaga pertahanan hingga pertandingan berakhir dengan aman. Andrea Cambiaso tidak mendapat penilaian statistik karena hanya tampil pada menit-menit akhir laga yang sudah hampir selesai.

Reaksi Pemain Napoli dan Akhir Laga

Lorenzo Lucca tampak kecewa setelah timnya kebobolan gol kedua dalam laga ini. Meskipun skor akhir hanya satu gol, tekanan yang diberikan Juventus membuat para pemain Napoli kesulitan membangun serangan yang bermakna. Kepalan kecewa Lucca menggambarkan frustasi tim yang gagal mencetak gol di kandang lawan.

Napoli harus bermain dengan sisa 10 orang setelah Luca Marianucci menerima kartu kuning kedua pada menit ke-75. Insiden ini semakin memperlemah posisi tim tamu di babak akhir. Dengan kekuatan berkurang, Napoli semakin sulit menembus pertahanan besi Juventus yang sudah mapan.

Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan mutlak untuk Juventus. Dominasi taktis, performa kiper yang solid, dan efektivitas serangan cepat menjadi kunci utama keberhasilan mereka. Napoli pulang dengan tangan kosong dan harus evaluasi kembali strategi mereka untuk laga-laga berikutnya di Serie A.