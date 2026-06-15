Juventus Siap Jual Lloyd Kelly, Tiga Klub Premier League Incar

Lloyd Kelly, bek andalan Juventus, menjadi incaran tiga klub Premier League setelah Bianconeri gagal lolos Liga Champions. Juventus berharap menjualnya dengan harga dua kali lipat dari nilai pembeliannya.

Lloyd Kelly , bek Juventus berusia 27 tahun, kabarnya akan meninggalkan klub pada musim transfer musim panas mendatang. Setelah bergabung dari Newcastle United pada Januari 2025, Kelly telah menjadi pemain kunci di lini belakang Bianconeri dengan 62 penampilan starter di semua kompetisi.

Namun kegagalan Juventus lolos Liga Champions membuat klub berencana menyeimbangkan keuangan dengan melepas pemain bernilai tinggi seperti Kelly. Tiga klub Premier League Aston Villa, Newcastle United, dan Nottingham Forest dikabarkan tertarik. Newcastle ingin mengembalikannya sementara Aston Villa melihatnya untuk meregenerasi tim. Juventus membeli Kelly seharga 15 juta pound dan kini berharap menjualnya sekitar 30 juta pound untuk keuntungan dua kali lipat.

Situasi ini berkaitan dengan langkah strategis Juventus mengoptimalkan aset setelah tidak masuk Champions League





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